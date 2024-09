Salerno e Sorrento più vicine: via libera alla vendita combinata dei ticket L'annuncio di BusItalia: siglato l'accordo con Coast Lines

Busitalia Campania lancia la vendita combinata dei titoli di viaggio per Salerno Airlink con Coast Lines, compagnia che effettua il trasporto marittimo sulla tratta Salerno-Sorrento.

"Dal 1° al 31 ottobre 2024, sarà possibile acquistare, tramite i canali di vendita Coast Lines i biglietti combinati per la tratta di andata e ritorno Sorrento-Salerno-Aeroporto Costa d’Amalfi, che include il collegamento marittimo offerto da Coast Lines e il servizio bus Salerno Airlink, che collega la stazione ferroviaria di Salerno con l'Aeroporto Salerno Costa d'Amalfi. Questa soluzione semplifica l'acquisto e garantisce coincidenze ottimali tra traghetti e autobus, riducendo i tempi di attesa e migliorando l’esperienza di viaggio", come si legge nella nota della società di trasporto del Gruppo Ferrovie dello Stato.

"Un’ulteriore collaborazione per Busitalia Campania che amplia ulteriormente le sue partnership per la vendita combinata del servizio navetta, unendosi alle iniziative già avviate da luglio con Trenitalia (combinato treno-bus) e Travelmar (combinato traghetti per la Costiera Amalfitana e bus)".