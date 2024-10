Salerno, Pessolano: "Bonifica e messa in sicurezza del belvedere di via Croce" Appello del consigliere comunale del gruppo Oltre

"Siamo ormai giunti alla conclusione dei lavori in via De Renzi, condotti in danno dei privati secondo la nostra proposta portata avanti sin dai primissimi giorni susseguenti all'incendio: è opportuno che il Comune di Salerno si attivi per la messa in sicurezza anche di altri punti importanti della città che finora hanno ricevuto scarsa attenzione, e sono a rischio". Così il consigliere comunale e capogruppo di Oltre Donato Pessolano. "Si pensi, ad esempio, al belvedere di via Benedetto Croce. Il muraglione sottostante è posto al di sopra della parte iniziale di via Porto, in prossimità della quale insistono anche edifici privati. Trattandosi di un'arteria di particolare interesse, in un'area che, peraltro, è particolarmente predisposta al rischio idrogeologico ed esposta alle precipitazioni, è necessario che l'amministrazione programmi un intervento di messa in sicurezza per evitare che si verifichi una situazione simile a quella che ha interessato la strada che collega il centro storico alto con Canalone. Rammento, inoltre, la necessità di procedere quanto prima anche alla riqualificazione del belvedere, che da oltre un decennio è completamente interdetto alla cittadinanza ed ai turisti. Un gioiello sprecato della nostra città che non può restare ancora a lungo abbandonato a se stesso".