Simone Capuano confermato nel Consiglio Generale dell’Automobile Club d’Italia E' stato eletto in rappresentanza della Federazione Italiana Scuderie automobilistiche

Il Presidente dell’Automobile Club Salerno, Vincenzo Demasi, esprime piena soddisfazione per la conferma di Simone Capuano nel Consiglio Generale dell’Automobile Club d’Italia.

Simone Capuano, nato a Vietri sul Mare (SA), è stato eletto in rappresentanza della FISA - Federazione Italiana Scuderie automobilistiche – per il prossimo quadriennio 2025 - 2028 e con la sua lunga esperienza in ACI saprà rappresentare nell’importante organismo le nazionale istanze e le problematiche del territorio ed in particolare dell’Automobile Club Salerno, presso il quale è socio da oltre quarant’anni.

Nelle procedure elettorali per il rinnovo degli organismi sportivi di Aci, Salerno ha potuto registrare anche una buona affermazione personale del pilota di Tramonti Pietro Giordano, il quale pur non risultando tra gli eletti in rappresentanza dei piloti, ha comunque raccolto un buon numero di preferenze e saprà certamente continuare ad essere un qualificato punto di riferimento per lo sport automobilistico a livello locale e nazionale. Anche a Pietro Giordano i complimenti dell’Automobile Club Salerno.