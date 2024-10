Busitalia Campania: al via Unisa Night, collegamento notturno per gli studenti Durante i fine settimana (venerdì, sabato e domenica) in orario serale e notturno

Busitalia Campania (Gruppo FS Italiane) lancia Unisa-Night, il nuovo servizio di collegamento notturno che agevola gli spostamenti da e per l’Università di Salerno, offrendo un'alternativa pratica e sostenibile ai giovani e agli studenti universitari.

Il servizio collega in maniera rapida il Campus universitario con Salerno e i Comuni della Valle dell’Irno (Mercato San Severino, Fisciano, Baronissi e Pellezzano) durante i fine settimana (venerdì, sabato e domenica) in orario serale e notturno, con fermate prestabilite lungo il percorso. Per accedere al servizio basterà essere in possesso di un valido titolo di viaggio per la tratta da percorrere, in conformità con il sistema tariffario regionale vigente, mentre non è consentito viaggiare utilizzando l’abbonamento gratuito regionale.

Questa iniziativa nasce con l’obiettivo di promuovere l'utilizzo del trasporto pubblico locale, riducendo così il traffico veicolare privato e favorendo una mobilità più sostenibile e sicura, in linea con l’impegno di Busitalia per un trasporto più green. Un'attenzione particolare è stata rivolta agli studenti universitari e ai giovani, ampliando l’offerta in orari che permettono di partecipare alle attività culturali, commerciali e di svago della città, anche in fascia notturna.