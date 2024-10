Riapre il sottopasso di Via Dalmazia: "Disagi, ma stiamo cambiando la città" Il sindaco Vincenzo Napoli sottolinea gli investimenti infrastrutturali

Ha riaperto al traffico, almeno parzialmente, il sottopasso di via Santi Martiri: dopo alcune settimane di lavori per la realizzazione del Trincerone ferroviario, uno degli snodi più importanti della circolazione stradale di Salerno è tornato operativo.

"In aggiunta al programma iniziale di lavori, è stata disposta anche la rimozione e sostituzione della condotta fognaria risultata ormai obsoleta - fanno sapere dal Comune -. Per il momento, potranno transitare solo le automobili, i veicoli a due ruote e i mezzi consentiti che non superano i limiti previsti nell'ordinanza. Fino al termine dei lavori, sarà su una corsia. Già così, in ogni caso, il traffico cittadino verrà significativamente decongestionato. La ditta sta lavorando per ultimare nel più breve tempo possibile tutta l'opera".

Il sindaco Vincenzo Napoli - a margine della conferenza stampa di "In vino civitas" al Comune, ha sottolineato l'importanza dell'intervento nell'ambito del piano di investimenti che cambieranno il volto della città di Salerno.