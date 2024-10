Salerno, Avella rassicura: "Non c'è amianto in via Nicolodi" Il campionamento era stato sollecitato da diversi cittadini del quartiere Gelso

"Non c'è amianto in via Nicolodi, nel quartiere Gelso". A renderlo noto è stato il consigliere comunale Rino Avella che, raccogliendo le preoccupazioni di numerosi cittadini, ha sollecitato verifiche su di un fabbricato privato sito in via Carlo De Caro. Le analisi commissionate ad una azienda specializzata hanno escluso la presenza di amianto. "Il campione non presenta fibre ascrivibili ad asbesto”, ha spiegato Avella, riprendendo l'esito del campionamento. "Il certificato di analisi della società specializzata "Agriricerche" sgombera il campo da ogni dubbio: nel plesso privato di via Carlo De Caro, nelle adiacenze di via Aurelio Nicolodi (quartiere Gelso) non vi è presenza di amianto. Raccogliendo le sollecitazioni di alcuni cittadini timorosi che la struttura, alquanto fatiscente, potesse contenere la mortale fibra di eternit, mi ero attivato con l’Amministrazione comunale. Il 24 settembre è avvenuto il campionamento, il 1° ottobre la corposa relazione tecnica, che scongiura la presenza di amianto, è stata ufficialmente trasmessa dall’azienda Agriricerche al Comune di Salerno", conclude l'esponente del gruppo Psi.