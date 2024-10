Parcheggiatori abusivi. Pessolano (Oltre): "Fenomeno dilagante" "Bene l'azione delle Forze dell'Ordine: le strisce blu non sono la soluzione"

“E’ una vera e propria piaga quella dei parcheggiatori abusivi in città: la loro presenza in numerosi punti cruciali sta dilagando. E’ dovere dell’amministrazione attivarsi sempre più per supportare le Forze dell’Ordine e la Polizia di Stato nella lodevole azione di repressione e contrasto al fenomeno portata avanti con efficacia negli ultimi giorni”. Così il consigliere comunale e capogruppo di Oltre Donato Pessolano. “Per troppi anni chi ha governato questa città è rimasto disattento rispetto alla situazione in essere: il risultato è che, oggi, sono sempre più i cittadini salernitani ed i visitatori esterni costretti a versare l’odioso obolo, anche quando fruiscono di stalli di sosta a pagamento. In molti casi, specie negli anni scorsi, in svariate arterie della città erano state posizionate strisce blu adducendo come motivazione il contrasto agli abusivi della sosta. Ma questa misura non ha condotto alla risoluzione della problematica.

Anzi, la presenza degli abusivi è notevolmente cresciuta soprattutto negli ultimi mesi, anche in zone periferiche, dove in precedenza non era mai stata rilevata. Senza contare, poi, i numerosi episodi di violenza verificatisi a danno di chi non voleva cedere a versare l’illegittima gabella”. “L’amministrazione non resti più ferma a guardare nel prossimo futuro, e punti, anzi, ad eradicare questa situazione: insieme a Salerno Mobilità il Comune supporti le azioni di contrasto all’abusivismo nella gestione degli spazi di sosta puntando sulla sua prevenzione. E’ necessario e doveroso, in tal senso, potenziare la videosorveglianza, specie nella zona orientale. E’ fondamentale, al tempo stesso, mettere in campo controlli e verifiche sul campo che potranno svolgere un’azione di deterrenza nei confronti di chi sfrutta le nostre strade urbane per trarre illeciti profitti a danno delle casse di Palazzo di Città e delle tasche dei nostri concittadini”.