Sbarco a Salerno: attraccata la nave Solidaire con 41 migranti Tra loro 28 minori, resteranno tutti in Campania

Ha attraccato poco prima delle 14 al porto di Salerno, la nave Solidaire con a bordo 41 migranti, di cui 28 minori non accompagnati provenienti da Siria, Sierra Leone, Gambia e Guinea Bissau. "È l'ennesimo sbarco che affrontiamo - ha spiegato il questore Giancarlo Conticchio - e lo tratteremo con la dovuta attenzione, specie per chi ha problemi di carattere sanitario. In questo caso non ci sono donne a bordo. Siamo pronti con la macchina organizzativa messa in moto con la Prefettura".

L'attività successiva riguarderà anche l'individuazione di possibili scafisti. "Dobbiamo capire - ha aggiunto il questore - alcune dinamiche e vogliamo essere sempre pronti a dare risposte nel caso in cui fossero violate le leggi italiane".

"Anche oggi ci siamo fatti trovare pronti per questo ennesimo sbarco di migranti sul nostro territorio. In proporzione al numero delle persone a bordo, tanti i minori stranieri non accompagnati", a dirlo il sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli che continua: "Con l'assessorato alle Politiche sociali del Comune - sottolinea - abbiamo messo in campo iniziative di inclusione e dialogo per aiutare chi arriva sulle nostre coste con la speranza di un futuro migliore, lontano da guerre, soprusi e poverta'".

"Non ci hanno segnalato particolari casi di condizione di salute da attenzionare, pero' sicuramente ci saranno problematiche di ordine psicologico e non solo, di cui terremo conto. Del resto, veniamo dalla recente sottoscrizione di un protocollo con Prefettura, Procura e Tribunale per i minorenni. La nostra attenzione, in particolare per i minori, e' stata sempre alta. E sara' sempre piu' alta", chiarisce l'assessore alle Politiche sociali del Comune di Salerno, Paola de Roberto. "Ventotto minori sono tanti rispetto al numero totale degli arrivi", rileva de Roberto, assicurando, pero', che "siamo, come sempre, pronti". "La norma - ricorda - e' cambiata, quindi, se si superano i 16 anni, i ragazzi verranno presi in carico dalla Prefettura; al di sotto dei 16 anni, ci attiviamo noi con la nostra rete sia Sai sia con le varie cooperative".