Maltempo, pioggia di pietre a Tordigliano sulla strada per Positano Disagi ed allagamenti in Costiera Amalfitana e Penisola Sorrentina

L'ondata di maltempo che in queste ore sta imperversando sulla Campania sta provocando gravi danni tra la Penisola Sorrentina e la Costiera Amalfitana. A Vico Equense, in località Tordigliano - strada che collega con Positano e Meta di Sorrento -, si è verificato uno smottamento, con la caduta di numerosi massi sulla sede stradale. Allagamenti anche a Sorrento e in diversi comuni della Costiera Amalfitana. La sitazione, al momento, è sotto controllo ma si teme soprattutto per le abbondanti precipitazioni previste tra oggi e, soprattutto, domani.

Disagi anche alla viabilità. Sulla strada statale 163 “Amalfitana”, a seguito del maltempo che ha interessato, in particolare, il territorio comunale di Positano, la circolazione è rallentata tra il km 9,700 ed il km 10,200, per permettere l’ultimazione delle attività di rimozione di materiale fangoso e detriti scivolati sul piano viabile dal costone attiguo.

Circolazione provvisoriamente rallentata anche nella galleria di ‘Santa Maria di Pozzano’ (SS145VAR “Sorrentina”), sempre a seguito delle abbondanti precipitazioni che hanno interessato l’area. Sul posto sono in azione personale di Anas e delle imprese incaricate per la gestione degli eventi.