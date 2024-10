Salerno, la Guardia Agroforestale Italiana giura in Prefettura Il presidente D'Acunto: "Orgoglioso del percorso costruito in due anni"

Giornata di giuramento per la Guardia Agroforestale Italiana dinanzi ai dirigenti della Prefettura di Salerno dove hanno giurato le nuove Guardie Zoofile GAI. Presente il presidente nazionale Antonio D'Acunto che si è detto molto "orgoglioso dello sviluppo che ha avuto in circa due anni" l'ente da lui ideato e formato.

Gli operatori, infatti, hanno funzione di Polizia Giudiziaria per quanto concerne la legge 189/04 cocernente il maltrattamento degli animali. La Guardia Agroforestale Italiana è riconosciuta dal MInistero della Salute ed è presente in molte Regioni italiane, avendo protocolli d'intesa con molti comuni della Penisola dove è apprezzata da cittadini ed istituzioni. Una vera realtà sui territori dove si diversificano diversi settori, non solo di vigilanza.