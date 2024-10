Salerno, riattivata la fermata BusItalia nei pressi dell'ospedale "Da Procida" Dopo il sopralluogo dell'assessore Galdi, torna operativa la sosta della linea 39

È stata riattivata da questa mattina, per la Linea 39 di BusItalia, la fermata nei pressi dell’ospedale “Giovanni Da Procida”. A causa di lavori di ristrutturazione e messa in sicurezza del presidio ospedaliero, l’area adibita alla fermata dell’autobus era stata transennata, impedendo così agli utenti di poter raggiungere agevolmente la“Casa di Lara”, l’hospice per malati terminale collocato nella struttura attigua all’ospedale “Giovanni Da Procida”, che per qualche tempo non è stata più servita dal trasporto pubblico. Lo rende noto Palazzo di città.

"Dopo un attento sopralluogo da parte dell’amministrazione comunale, con l’assessore alla Mobilità Rocco Galdi e un dialogo costante con tutti i soggetti interessati (come la Regione Campania, la ASL, l’impresa dei lavoro e l’azienda ospedaliera), è stato possibile arretrare il cantiere per permettere all’autobus di raggiungere la fermata - si legge nella nota stampa del municipio cittadino -. I visitatori dell’hospice dovranno percorrere a piedi solo una piccola rampa in quanto, per motivi di ordine tecnico, sarebbe stato impossibile far passare il mezzo di trasporto pubblico in quell’area".