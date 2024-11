Linea storica Salerno-Napoli, slitta la riapertura in attesa del dissequestro Ancora disagi per i pendolari: lavori ultimati, serve l'ok della magistratura

Sono stati completati entro i 100 giorni previsti dal cronoprogramma i lavori effettuati da Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) per la messa in sicurezza della sede ferroviaria sulla linea convenzionale Napoli – Salerno, nel tratto tra Nocera Inferiore e Salerno (via Cava dei Tirreni) interrotto dallo scorso 20 gennaio nei pressi di Vietri sul Mare.

"Tuttavia, sarà necessario prolungare la chiusura del tratto di linea in questione in attesa del provvedimento di dissequestro definitivo da parte della magistratura - fa sapere in una nota Rfi -. In attesa del nulla osta definitivo per la ripresa totale della circolazione, proseguirà l'offerta di trasporto regionale con limitazioni del traffico ferroviario nelle stazioni di Nocera Inferiore e Salerno. Predisposto servizio con bus sulle tratte interrotte. Attivo il servizio navetta con treno tra le stazioni di Nocera Inferiore e Cava de’ Tirreni".

Inizialmente era stato paventato il ritorno alla normalità il 4 novembre, salvo poi fare dietrofront in attesa del via libera della magistratura.