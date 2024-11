La Csa Fiadel Salerno Sud cambia sede: più vicini ai cittadini "Un punto di riferimento fondamentale per tutti i lavoratori"

Il Sindacato Csa Fiadel Salerno Sud annuncia con entusiasmo l’apertura della sua nuova sede in via Fiume 28, nel cuore del quartiere Mercatello a Salerno. Si trasloca, dunque, da via Osvaldo Conti dopo oltre un decennio. Un traguardo significativo per rafforzare la presenza dell’organizzazione sindacale e migliorare il supporto ai lavoratori e cittadini della provincia. La sede, che sarà inaugurata alle 11 di lunedì 4 novembre, è stata progettata per rispondere alle esigenze crescenti di tutela dei diritti e di assistenza sindacale, offrendo un luogo di ascolto, consulenza e incontro per i lavoratori.



Angelo Rispoli, segretario generale della Csa Fiadel Salerno Sud, ha espresso soddisfazione per il risultato raggiunto e ne ha evidenziato l'importanza strategica: “Questa sede rappresenta un punto di riferimento fondamentale per tutti i lavoratori della provincia, che potranno finalmente contare su uno spazio dedicato all’ascolto delle loro esigenze e alla difesa dei loro diritti. È un segnale chiaro del nostro impegno a garantire una assistenza sindacale costante e professionale, con la serietà e la competenza che da sempre contraddistinguono Csa Fiadel salernitana”.



Anche Davide Sapere, dirigente provinciale del Csa Fiadel Salerno Sud, ha voluto ribadire il valore di questo traguardo, simbolo di vicinanza e dialogo con i lavoratori: “La nostra nuova sede è frutto di un lavoro costante e di una volontà comune di costruire un sindacato presente e attivo sul territorio. Abbiamo previsto l'abbattimento di tutte le barriere architettoniche e ci siamo trasferiti a Mercatello per essere vicini a tutti i lavoratori che ci raggiungono dalla provincia con auto e mezzi pubblici, oltre ad essere una zona ben collegata dalla metropolitana di Salerno. Sarà un luogo in cui ogni lavoratore potrà sentirsi accolto e sostenuto, per affrontare insieme le sfide del mondo del lavoro. Invitiamo tutti a partecipare all’inaugurazione, un’occasione per incontrarsi e condividere insieme i nostri valori e obiettivi”.



La nuova sede della Csa Fiadel Salerno Sud, dunque, si propone come un punto di contatto diretto con la comunità, in cui ogni persona avrà l'opportunità di ricevere risposte e supporto concreto sui temi sindacali e sui diritti del lavoro.