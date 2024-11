Salerno, lavori sulla rete idrica: rubinetti a secco giovedì Ecco gli orari e le zone della città interessate

Sistemi Salerno comunica che, al fine di eseguire lavori programmati relativi all’appalto per “la riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell’acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti nel comune di Salerno”, si rende necessario sospendere l’erogazione idrica giovedì 7 novembre dalle ore 14:00 alle ore 20:00 salvo imprevisti, alle seguenti strade/piazze e traverse limitrofe:



- via Marino Paglia: tratto compreso tra via Giovanni Negri e via del Carmine;

- via del Carmine: tratto compreso tra via Paolo De Granita e via Vernieri;

- via Michele Vernieri: dal civico n. 2 al civico n. 10;

- via Gaspare Mosca;

- via Santa Caterina Alessandrina;

- via Giuseppe Avallone;

- via Paolo De Granita: tratto compreso tra via del Carmine e via Renato De Martino;

- Traversa G. Girolamo De Fenza: civici dal n. 33/A al n. 33/D.