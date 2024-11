Salerno, celebrazioni del 4 novembre: "Affermare con forza il valore della pace" Il messaggio lanciato dal Prefetto Francesco Esposito

Difendere l'Unità nazionale ricordando i soldati caduti in Guerra e affermare con forza il valore della Pace. E' il messaggio lanciato dal Prefetto di Salerno, Francesco Esposito in occasione delle celebrazioni del 4 novembre. A Salerno commemorazioni in Piazza Vittorio Veneto e in Piazza Amendola.

"Oggi ricordiamo i tanti morti della Prima Guerra Mondiale - ha detto Esposito -, fu un percorso molto accidentato, lungo e travagliato che ha portato all’unità nazionale. Ma ricordiamo comunque i morti di tutte le guerre e, soprattutto, il compimento dell’unità nazionale. C’è da dire che ogni nome di soldato caduto in quelle circostanze costituisce un frammento della nostra storia nella quale noi ci riconosciamo e per la quale oggi facciamo memoria. Oggi i nostri militari sono impegnati in missioni di pace e oggi più che mai bisogna affermare la pace. Ma per affermarla c’è bisogno che ogni popolo riconosca le sofferenze dell’altro, solo così la pace si avvicina ha detto qualche anno fa il cardinale Martini e io riprendo queste parole perché credo che siano ricche di significato. Quindi oggi è una giornata particolarmente intensa nella quale soprattutto rivolgendoci alle giovani generazioni dobbiamo affermare con forza il valore della pace, sapendo che ogni guerra è tremenda e porta con sè le conseguenze distruttive che noi non possiamo accettare".