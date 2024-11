Lavori in autostrada, ridotta la chiusura del casello Cava-Salerno Accolto l'appello lanciato dai sindaci Servalli, Napoli e De Simone

A seguito dell'interlocuzione dell'Amministrazione comunale di Cava de' Tirreni con la società autostradale "Salerno Pompei Napoli spa" sono stati rimodulati i lavori che interesseranno il tratto autostradale Cava de'Tirreni-Salerno, in considerazione che la prossima settimana dovrebbe essere riattivata la linea ferroviaria Nocera- Cava de' Tirreni-Salerno.

Nella giornata di ieri, i sindaci di Cava de' Tirreni, Vincenzo Servalli, di Salerno, Vincenzo Napoli e di Vietri sul mare Giovanni De Simone, hanno inviato una diffida alla Società "Autostrada Salerno Pompei Napoli" Spa e al Prefetto di Salerno, chiedendo di rivedere l'Ordinanza n°161 del 7 novembre, procastinando i lavori alla rampa di accesso verso Salerno del Casello autostradale di Cava de'Tirreni fino alla riapertura del tratto ferroviario Cava de'Tirreni Salerno per evitare le ripercussioni sulla ex Statale 18 già interessata da restringimenti e lavori sui territori di Cava de' Tirreni e Salerno.

La società "Autostrada Salerno Pompei Napoli" Spa, con la nuova Ordinanza n°164 dell' 8 novembre 2024, di revoca della precedente, ha disposto la riduzione del periodo di chiusura della rampa autostradale di Cava de' Tirreni (quindi del casello di ingresso verso Salerno in direzione sud) dalle ore 6:00 del 19 novembre (non più del giorno 12) fino alle ore 6:00 del 7 dicembre. Il tratto autostradale Cava de' Tirreni-Salerno in direzione sud sarà invece chiuso solamente dalle 22:00 del 18 novembre alle ore 6:00 del giorno successivo.

"Ringrazio i sindaci di Vietri sul Mare e Salerno e la Prefettura per aver condiviso la iniziativa e la società autostradale per aver rivisto il cronoprogramma dei lavori, ribadendo che è opportuno attendere la riattivazione della linea ferroviaria", le parole del primo cittadino cavese Vincenzo Servalli.