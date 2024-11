Premio Nassirya per la Pace, riconoscimenti per i vigili del fuoco di Salerno Premiato il reparto volo di Pobtecagnano Faiano ed il cane "Ben" insieme al coordinatore D'Amato

L'Associazione Nazionale Vigili del Fuoco, unitamente al Comando vigili del fuoco di Salerno, ha partecipato alla undicesima edizione ''Premio Internazionale Nassirya per la Pace'' . È stato premiato il Reparto Volo dei vigili del fuoco di Pontecagnano Faiano per gli innumerevoli interventi effettuati sul territorio ed il vigile coordinatore Giuseppe D'Amato insieme al suo cane "Ben" per le ricerche di vite umane effettuate il giorno 22 settembre 2024 nel Comune di Saviano per il crollo di una palazzina.