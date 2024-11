Distretto sanitario Pontecagnano-Giffoni, la Cisl: "Gravi criticità" Appello del segretario Della Porta e del coordinatore Pastore

"In un momento in cui l’efficienza e la qualità dei servizi sanitari sono più cruciali che mai, anche alla luce dei finanziamenti erogati a seguito della Missione 6 del PNRR, è inaccettabile che il personale delle Centrali Operative Territoriali (COT) del Distretto Sanitario di Pontecagnano/Giffoni si trovi a fronteggiare una situazione paradossale e incresciosa, provocata da una gestione non attenta della direzione distrettuale". Lo dichiara in una nota il coordinatore dell'area centro-nord della Cisl Fp Salerno, Andrea Pastore. Per i rappresentanti del sindacato ci sarebbero state diverse azioni che evidenziano "la confusione gestionale della dirigenza".

Alfonso Della Porta, segretario provinciale della CISL FP, e Andrea Pastore, coordinatore dell’Area Centro Nord, denunciano con fermezza questa grave situazione: “La direzione del Distretto sanitario 68 sta perdendo il controllo. È inaccettabile che i nostri operatori siano costretti a lavorare in condizioni insostenibili, senza un riconoscimento dei loro diritti e senza il supporto necessario per svolgere le loro mansioni in modo efficace. Si sta compromettendo il futuro delle strategiche Missioni legate al PNRR, e il tutto a causa di una gestione che appare inadeguata e irresponsabile. Invitiamo con urgenza la Direzione Strategica a intervenire in modo autorevole e tempestivo al fine di risolvere definitivamente questa problematica e auspichiamo nell’effettiva valutazione degli stessi. Non possiamo permettere che l’inefficienza amministrativa metta a rischio la salute dei cittadini e il benessere dei lavoratori".