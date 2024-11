Sodalis spegne 20 candeline e guarda al futuro del terzo settore Tre giorni tra promozione, animazione territoriale, servizi ai cittadini

Venti candeline sulla torta del volontariato salernitano con uno sguardo alle sfide per il futuro del terzo settore seguendo le orme di un percorso tracciato sul territorio e sempre con uno sguardo aperto al supporto del prossimo. Il centro servizi per il volontariato nella provincia di Salerno Csv Sodalis festeggerà il ventennale con un programma di tre giorni tra promozione, animazione territoriale, servizi ai cittadini e uno show al teatro Augusteo, nel cuore della città di Salerno. In occasione del 20º anno di attività sarà possibile per tutte le organizzazioni prenotare il banchetto informativo domenica pomeriggio presso il teatro salernitano. Ma non solo: l’evento che accenderà la luce sul presente e sul futuro del terzo settore si è aperto oggi con l’assemblea dei soci, passando per un sabato all’insegna dell’arte di strada con il corso Vittorio Emanuele di Salerno all’altezza della casa del volontariato in via Filippo Patella che si trasformerà in un vero e proprio luogo di festa a cielo aperto (dalle 19 alle 21). Poi domenica dalle ore 17:30 con l’apertura degli stand associativi presso il teatro Augusteo si darà il via alla serata di sensibilizzazione e alla conoscenza delle realtà che cooperano e collaborano sinergicamente insieme a Sodalis con un unico comune denominatore: l’attenzione verso il bene comune.

Dalle 19:30 poi la presentazione della nuova programmazione Sodalis con il presidente Agostino Braca, la consigliera del Forum nazionale del Terzo settore Francesca Coletti, il presidente dell’OTC Campania Moise e fondazione Carisal Domenico Credendino, l’assessore alle politiche sociali e giovanili del Comune di Salerno Paola De Roberto, il presidente CSV Net Chiara Tommasini che si confronteranno con i presenti sulle nuove sfide del Terzo settore, a tratti rese difficili dai tagli economici operati nell’ultimo periodo. Il dibattito ripercorrerà anche i 20 anni di Sodalis con una presenza costante sul territorio e le future e nuove sfide dell’associazione. Dopo il confronto, a partire dalle 20:30 spazio all’intrattenimento con lo spettacolo teatrale del trio salernitano “Villa per Bene” con un ingresso gratuito fino a riempimento dei posti disponibili. “Desideriamo riconoscere il contributo di chi in questi anni ha reso possibile la crescita del volontariato - hanno dichiarato da Sodalis - l’impegno di ciascuno può fare la differenza nella comunità. Ringraziamento particolare è rivolta ai volontari, vero motore delle associazioni e alle organizzazioni che ogni giorno contribuiscono a migliorare il benessere collettivo. questi tre giorni rappresentano non solo una ricorrenza ma un nuovo punto di partenza per Sodalis CSV Salerno, che continuerà a sostenere il terzo settore con rinnovato entusiasmo e nuovi progetti al servizio di una comunità più forte, inclusiva e solidale.”