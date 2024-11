Incidenti mortali, Gianfranco Valiante: smartphone alla guida killer spietato "Altissimo il tributo di vite"

“La Repubblica” scrive che il 24% degli incidenti stradali in Italia è causato dall’uso improprio del telefonino alla guida (chat, social, smartphone).

Altissimo il tributo di migliaia di vite con tante vittime innocenti spezzate. Lacrime calde e incubi notturni dopo non servono. Ma non c’è verso! Sempre peggio". Sono le parole affidate alla sua pagina Facebook dall'ex sindaco di Baronissi Gianfranco Valiante, nel giorno dell'ennesimo sinistro mortale nel salernitano. Due vittime in poche ore nell'agro nocerino. Valiante nei mesi scorsi ha perso proprio in un incidente stradale sull'Austrada nei pressi di Eboli, il fratello e la cognata.