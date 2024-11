"Innovazione in sanità", a Salerno continua la formazione Due giorni dedicata alle sfide dell’innovazione in tutti i settori

Una due giorni dedicata alla formazione, per affrontare preparati le sfide dell’innovazione in tutti i settori delle professioni sanitarie, da quelle tecnologiche per finire a quelle in campo economico e della gestione del lavoro è stata organizzata ieri e oggi dall’Ordine dei Tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche e della riabilitazione e della prevenzione della provincia di Salerno.

«Sono state le innovazioni oggetto di studio di approfondimento, dalle prestazioni di telemedicina da remoto, ai dispositivi software, alla teleriabilitazione e alla teleradiologia - ha affermato Maria De Angelis, vicepresidente dell’Ordine TSRM e PSTRP di Salerno -. Innovazioni che possono essere integrati a quello che è già il percorso di cura in atto presso i vari servizi. Per noi è stata una giornata di formazione stimolante. L'importanza di inserire nuovi dispositivi e nuova tecnologia motiva e facilita il lavoro degli operatori e la soddisfazione della persona assistita riducendo i tempi di attesa della cura».

Tanti relatori si sono alternati con presentazioni di carattere scientifico fino agli aspetti fiscali relativi alle Professioni sanitari. Le 18 professioni afferenti all’Ordine chiedono l’istituzione dei corsi di laurea presso l’Università degli Studi di Salerno per evitare che tanti giovani siano costretti a formarsi negli atenei di altre regioni. «Ci stiamo battendo da anni per la formazione e oggi cominciamo a raccogliere i frutti del nostro lavoro con l’attivazione dei primi corsi, come quello per Tecnici di laboratorio - ha sottolineato il presidente dell’Ordine TSRM e PSTRP di Salerno, Carmine Pecoraro, ma c’è bisogno di incrementare i posti di accesso ai corsi di laurea già attivati e di altri corsi. Importante la nostra collaborazione con l'Università e con la Regione che veramente ringraziamo». E Antonio Di Lascio, segretario dell’Ordine TSRM e PSTRP di Salerno: «Abbiamo avuto una risposta davvero eccezionale dei nostri professionisti afferenti ai 18 profili dell’Ordine. In questa due giorni abbiamo approfondito temi in un’ottica di sistema, visto che le nostre 18 professioni intervengono tutte per raggiungere l’obiettivo dalla salute alla persona assistita».



La giornata di oggi è stata dedicata agli aspetti fiscali delle professioni sanitarie a partire dalla differenza tra libera professione, lavoro dipendente e prestazioni occasionali fino alla miglior attività per i lavoratori autonomi e la fatturazione elettronica. Il tesoriere dell’Ordine TSRM e PSTRP di Salerno, Alfonso Santonicola, ha sottolineato anche che «il libero professionista nelle professioni sanitarie non è solo tale ma anche un vero imprenditore di se stesso della sua professione, della sua azienda e quindi deve essere aggiornato nella gestione della propria attività imprenditoriale». Spazio alla comunicazione di genere in sanità e la presentazione del manifesto condiviso delle pari opportunità: «Veniamo da una cultura patriarcale in qualche modo dove la donna è sempre stata messa un po' da parte, ha fatto sempre un po' di fatica e un po' di difficoltà così come una cultura di non mettere la donna per prima anche in termini di linguaggio anche quando parliamo spesso al maschile – ha specificato Antonella Erra, in rappresentanza dell’Ordine degli psicologi della Campania -. Cerchiamo di creare questa unione interprofessionale attraverso anche le linee guida proprio sul linguaggio inclusivo contro la discriminazione di genere».



Ad aprire i lavori, il consigliere regionale Tommaso Pellegrino: «Mancano molte figure professionali nel campo sanitario, ma finora abbiamo attivi solo due corsi. Abbiamo bisogno di un numero adeguato di professionisti nel nostro territorio, valorizzando i nostri giovani, non costringendoli ad emigrare. Senza formazione dei giovani continueremo a parlare di esercizi abusivo della professione e di fuga dei giovani dei nostri territori. È arrivato il momento di programmare la nostra sanità, tenendo in considerazione soprattutto di quale sia il bisogno di salute, le esigenze del territorio di cosa fare per soddisfare i bisogno di salute».



Dopo i saluti i Istituzionali si è passato alle sessioni della prima giornata. Con moderatori la Dott.ssa M. Ruotolo e i Dott. M. Ventra è stato trattato il tema del “Tecnico ortopedico: una professione incontro al futuro” da parte del Dott. Francesco Siano, tecnico ortopedico. Si è passato al “Pattern di efficienza in sanità un nuovo paradigma di efficienza”, affrontato dal Dott.ssa Antonietta Todisco – TSLB e poi “Il ruolo del TFCPC nel monitoraggio da remoto dei dispositivi cardiaci impiantabili”, da parte del Dott. Gerardo Mattia Grimaldi – TFCPC. Sono stati trattati stata trattata “La telemedicina in sanità: opportunità cliniche per l’igienista dentale”, da parte della Dott.ssa Paola Pessolano – Igienista dentale; “Sistemi digitali in radiologia: la telegestione per il territorio salernitano” Dott. Antonio Di Lascio – TSRM. Ed ancora, “La rivoluzione digitale nella nutrizione: strumenti ed opportunità”, affrontato dalla Dott.ssa Monica Marro – Dietista; “Dispositivi protesici ed innovazione tecnologica: a che punto siamo”, Dott. Salvatore Traboscia – Audioprotesista e “L’innovazione tecnologica nella presa in carico e nel monitoraggio neurofisiologico del paziente”, da parte della Dott.ssa Natascia Buondonno – Tecnico di neurofisiopatologia



Nella seconda sessione, moderata dalla Dott.ssa M. De Angelis e dal Dott. M. La Rocca, si è parlato di Realtà Virtuale: un nuovo approccio per la riabilitazione psichiatrica” da parte della Dott.ssa Teresa Sposito – Tecnico della Riabilitazione Psichiatrica; di “Innovazione e logopedia: i nuovi modelli organizzativi” trattato dalla Dott.ssa Raffaella Citro – Logopedista e delle “Misure della forma, struttura e funzionalità del piede tramite pedana baropodometrica e scanner 3D” dal Dott. Maurizio Mauriello – Podologo. Ed ancora “L’impatto della realtà virtuale nella terapia occupazionale: innovazione e prospettive future”, dal Dott. Pierluca Giliberti – Terapista occupazionale; “Piano Neuropsicomotorio Individualizzato (PNI)”, Dott. Alfredo Cavaliere Converti – TNPEE, “Tecnologie digitali e intelligenza artificiale” affrontato dalla Dott.ssa Francesca Morello – TPALL. Si è parlato anche di “Telemedicina: innovazione in ortottica”, da parte della Dott.ssa Adriana Balzano – Ortottista; “ Comunicazione di genere in sanità e Manifesto condiviso delle pari opportunità in sanità “(Moderatori: Dott.ssa M. De Angelis, Dott. C. Pecoraro) con interventi della Dott.ssa Antonella Erra, Ordine Psicologi Campania.



Oggi, domenica 17 novembre, dopo l’apertura dei lavori da parte del Dott. Carmine Pecoraro presidente dell’Ordine salernitano si è parlato di “Aspetti fiscali per i professionisti sanitari” con Veronica Soglia, consulente fiscale dell’Ordine, per approfondenti sui seguenti temi: “Libera professione e lavoro dipendente e prestazione occasionale”, “Lavoro autonomo” “Avvio attività”, “Regimi Fiscali”, “Adempimenti fiscali”, “Fatturazione / fatturazione elettronica”, “Sistema tessera sanitaria”, “Iva”, “Bollo”, “Ritenuta d’acconto” e “Iscrizione Inos”.