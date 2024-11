Scuola Medica Salernitana, l'appello: "Si ricordi Giovanni Da Procida" La richiesta del comitato Fiera Mercantile e Campionaria Città di Salerno San Matteo

Il comitato Fiera Mercantile e Campionaria Città di Salerno San Matteo, in persona del presidente Alfonso Mignone, plaude all'iniziativa congiunta di Rotary Club Salerno e Comune di Salerno per il posizionamento delle pietre di inciampo che ricordano le illustri figure della Scuola Medica Salernitana.

Sarebbe opportuno, per il ruolo scientifico e politico-economico, ricordare anche la figura del Magister Giovanni Da Procida, medico personale di Federico II e promotore della Fiera di Salerno e della costruzione del Molo Manfredi, che è stato un grande protagonista della storia del Mezzogiorno come testimoniano anche vie a lui dedicate in altri Comuni italiani e addirittura in Catalogna.