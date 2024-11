Codice della Strada, Ferrante: "Svolta per sicurezza, Ztl aree Unesco è legge" "Dopo anni di immobilismo si introducono nuove misure per ridurre i rischi di incidenti"



“L’approvazione in via definitiva della riforma del Codice della Strada è un punto di svolta per la sicurezza: dopo anni di immobilismo si introducono nuove misure per ridurre i rischi di incidenti, promuovere comportamenti virtuosi e innovare la mobilità”. Lo dichiara il Sottosegretario di Stato al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Tullio Ferrante. “Il nuovo Codice della Strada - aggiunge - contempera le esigenze di contrasto degli illeciti e di prevenzione degli incidenti, attraverso norme che vanno dall’inasprimento delle sanzioni per l’assunzione di alcol e sostanze stupefacenti, anche con l’utilizzo dell’alcolock, alle limitazioni per i neopatentati, dal ritiro della patente nel caso di utilizzo di dispositivi elettronici alla guida e dalla possibilità della sua revoca nel caso di abbandono di animali, alla regolamentazione degli autovelox e alla nuova disciplina sui monopattini per mettere fine all’attuale Far West, fino alle misure per promuovere la cultura della sicurezza stradale. In questo modo si aggiornano norme ormai superate mettendo al centro la tutela degli utenti. Con l’ultimo Sì da parte del Senato alla riforma del Codice della strada, diventa legge anche la possibilità di introdurre la Ztl nelle aree Unesco al di fuori dei centri abitati: una misura che ho voluto personalmente promuovere per migliorare la qualità dell’offerta turistica, rendendo più fruibili e al contempo tutelando luoghi così importanti. La norma, pensata anzitutto per la Costiera amalfitana, consentirà di gestire con più efficacia la modalità di accesso ai luoghi di particolare interesse paesaggistico e culturale nei periodi di maggior afflusso, garantendo al contempo gli interessi delle attività produttive. Con il nuovo Codice della Strada - conclude Ferrante - costruiamo una mobilità più moderna, sicura ed efficiente”