Via libera dal Senato: la Costiera Amalfitana potrà istituire la Ztl urbana Fratelli d'Italia: "Grazie al Governo Meloni". Le associazioni turistiche: "Ora sinergie"

“Con il voto definitivo di questa mattina in Senato della Legge di modifica del Codice della Strada sarà possibile realizzare una importante opportunità per la Costa d’Amalfi, cioè istituire la ZTL urbana. Grazie al Governo Meloni e a Fratelli d’Italia si concretizza una possibilità di legge a cui il territorio aspirava da tempo e che nella scorsa legislatura il Pd non era stato capace di concretizzare". Lo dichiarano il Deputato di Fratelli d’Italia, Imma Vietri, primo firmatario alla Camera dell’emendamento ZTL urbano, e il Senatore di Fratelli d’Italia, Antonio Iannone, che ha seguito l’iter di approvazione definitiva in Senato. "Governo e Parlamento hanno fatto la loro parte ora aspettiamo che la Regione Campania faccia celermente la propria per offrire questo importante strumento al problema di mobilità di questa grande realtà turistica internazionale, orgoglio della provincia di Salerno”.

I sindaci di Atrani, Furore e Positano: "Svolta per il territorio"

Soddisfazione è stata espressa dai sindaci di Atrani, Furore e Positano che hanno accolto con gratitudine l'approvazione in Senato. "Questo importante risultato rappresenta una svolta storica nella gestione della mobilità per la Costa d'Amalfi, un’area di straordinaria bellezza e rilevanza turistica internazionale. Desideriamo ringraziare il Governo Meloni e, in particolare, i parlamentari di Fratelli d'Italia, il deputato Imma Vietri, primo firmatario dell'emendamento ZTL urbana, e il senatore Antonio Iannone, che con competenza e dedizione ha seguito l’iter legislativo fino alla sua approvazione e per aver reso possibile questo importante traguardo", si legge in una nota firmata dai tre sindaci. "Un nuovo strumento di grande utilità che grazie all’esperienza maturata in costiera amalfitana consentirà a tutti i territori UNESCO, di poter gestire in maniera consapevole e controllata i flussi veicolari lungo le rispettive strade. Un ringraziamento speciale va inoltre al viceministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Edmondo Cirielli, per il supporto e la vicinanza dimostrata verso le esigenze del nostro territorio. Grazie al loro impegno, oggi la Costa d'Amalfi ha a disposizione uno strumento concreto per affrontare le sfide legate alla mobilità e migliorare la qualità della vita dei residenti e dei visitatori. Come amministrazioni comunali, ci impegneremo affinché questa opportunità diventi presto realtà, contribuendo a rendere il nostro territorio ancora più vivibile e attrattivo".

Ingenito (Abbac): "Ora percorso condiviso per alleggerire il traffico"

Sulla questione è intervenuta anche l'Abbac attraverso il presidente Agostino Ingenito. "Auspichiamo ora piena interazione con i Comuni, Prefettura ed Anas per condividere un percorso che favorisca azioni concrete per alleggerimento traffico veicolare e migliore sostenibilità nella fruizione del territorio per cittadini e viaggiatori – afferma il presidente nazionale Ingenito -. Si tratta di un provvedimento che avevamo sostenuto, viste le tante storture negli anni con iniziative non in grado di rispondere alle mutate esigenze. La ztl urbana della Costa d’Amalfi impone ora un coordinamento proattivo dei Comuni del comprensorio, anche in relazione a precisi programmi per informare e tutelare i viaggiatori e residenti su saturazione delle aree di sosta e che deve prevedere accordi per accessi legati alle esigenze delle nostre strutture ricettive. Ecco perché auspichiamo una convocazione urgente del Prefetto di Salerno e in sinergia con l’ente proprietario Anas ed enti locali per condividere un piano di azione condiviso che possa portare a risultati di autentica sostenibilità in vista della prossima stagione. Occorre ora un piano traffico condiviso e una pianificazione della gestione dei diversi varchi della Costiera oltre che coordinare attività che possa incentivare trasporto pubblico per facilitare accessi in chiave eco sostenibile e nel pieno rispetto dell'area Unesco".