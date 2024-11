Salerno, Flavia festeggia il suo 11esimo compleanno in...canoa La giovane ha inaugurato una nuova tendenza al Circolo Canottieri Irno

Un compleanno all'insegna dello sport, della natura e della sostenibilità: questa è stata la scelta originale di Flavia, una giovanissima amante del mare, che per festeggiare i suoi 11 anni ha deciso di lasciare da parte le tradizionali feste in pizzeria per un’esperienza unica con amici e amiche…in canoa.

L'evento, svoltosi presso il Circolo Canottieri Irno ha trasformato un semplice compleanno in una giornata indimenticabile di sport e divertimento a contatto con la natura, in una splendida giornata di sole. Grazie al supporto del papà Tommaso, che ha collaborato con lo staff esperto della storica associazione sportiva di via Porto, Flavia ha potuto condividere con i suoi invitati l’emozione di scivolare sull’acqua, scoprendo il fascino di uno sport che unisce divertimento, equilibrio e rispetto per l’ambiente.

L'iniziativa si è svolta con l'assistenza di istruttori qualificati che hanno introdotto i giovani ospiti alle basi della canoa, combinando apprendimento e gioco in un’atmosfera sicura e coinvolgente. Tra remi, risate e paesaggi naturali mozzafiato, Flavia e il suo gruppo hanno dimostrato che un compleanno può trasformarsi in un’occasione per scoprire nuove passioni e abbracciare uno stile di vita attivo e sostenibile.

Celebrare può essere anche un’occasione per promuovere valori positivi come il rispetto per l’ambiente, l’attività fisica e la condivisione di esperienze autentiche. Un’idea che ha raccolto l’entusiasmo di genitori e partecipanti, ma anche del Circolo Canottieri, da sempre impegnato nella promozione dello sport per tutte le età.