Porta Ovest, Annunziata: i lavori terminati entro la primavera "Veniamo da un sopralluogo effettuato in questi giorni"

"Per Porta Ovest ho imparato ormai a non fare previsioni per diversi motivi che tutti conoscono. Veniamo da un sopralluogo per guardare un attimo com’è possibile veicolare tutto il traffico nella maniera più ordinata possibile. Si pensa che, per la Primavera, tutto sarà finito".

A dichiararlo è stato Andrea Annunziata, presidente dell’Autorità di Sistema portuale del Mar Tirreno Centrale, ribadendo come si tratti di un progetto fondamentale per migliorare la viabilità tra porto e strade a scorrimento veloce.