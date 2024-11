Anche quest’anno l’Asl Salerno premiata da PA Social al Super Day Un successo che si ripete, dopo quello conquistato lo scorso anno

L’Asl Salerno, unica Azienda Sanitaria campana, è tra le aziende ed enti della pubblica amministrazione che ieri pomeriggio è stata premiata nella quinta edizione del concorso nazionale Smartphone d’Oro 2024 di PA Social, a Roma, presso la sede di Binario F dell’Hub LVenture Group e LUISS Enlabs.

Un successo che si ripete, dopo quello conquistato lo scorso anno dall’Asl salernitana.

Il premio, ideato e curato dalla prima associazione italiana per la comunicazione digitale, nasce per dare un riconoscimento annuale alle migliori esperienze delle Pubbliche Amministrazioni per la comunicazione, l’informazione, i servizi ai cittadini attraverso le piattaforme e gli strumenti web, social, chat, intelligenza artificiale.

L’Azienda Sanitaria Locale di Salerno è risultata - unica della regione Campania - tra le vincitrici a seguito del voto della giuria scientifica di esperti e del voto popolare.

Un riconoscimento al complessivo e costante percorso di miglioramento di tutti i processi di comunicazione aziendale - con oltre i 40mila follower della pagina FB - come specificato dal Presidente di PA Social Di Costanzo che ha conferito il riconoscimento per il video “Perché la vita continui, l’importanza della prevenzione per sconfiggere il tumore al seno”, visibile al link:

https://www.youtube.com/watch?v=3KKqp6_8LzU