Salerno, attraccata la "Aita Mari": a bordo 33 siriani salvati nel Mediterraneo Ci sono anche 3 minori: lo sbarco al Molo Manfredi

È attraccata poco dopo le 10, al molo Manfredi di Salerno, la nave ong "Aita Mari" con a bordo 33 migranti. Si tratta di persone di nazionalità siriana, soccorse nel mar Mediterraneo.

A bordo ci sono anche tre minori, ma non si registrano situazioni di particolare criticità sanitaria. Allestita la macchina dell'accoglienza e dei soccorsi, oltre a quella di sicurezza così come predisposto ieri pomeriggio in Prefettura a Salerno.

Per la città si tratta dello sbarco numero 38, a conferma di una realtà particolarmente efficiente e solidale sul fronte dell'accoglienza.

di Filippo Notari

e Giovanbattista Lanzilli