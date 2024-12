Cala il sipario su "Panettone d'artista": edizione record con 5mila visitatori Il bilancio della manifestazione: 80 operatori coinvolti, 2500 panettoni venduti

Si è conclusa con uno straordinario successo la seconda edizione del "Panettone d’Artista", organizzata da Erre Erre Eventi alla Stazione marittima di Salerno: ormai la kermesse è un riferimento per tutto il Mezzogiorno. Lo confermano i numeri: oltre 5.000 visitatori in due giorni, più di 80 operatori del settore, otto prestigiosi Maestri Awards, cinque masterclass, degustazioni, oltre 2.500 panettoni venduti, raddoppiando i numeri dello scorso anno, un successo commerciale straordinario.

Premi e Ospiti di Eccellenza

Durante l’evento si è tenuta la cerimonia di premiazione “Awards Maestre Pasticciere – Storie di Donne e il loro Amore per il Dolce”, dedicata alle donne pasticciere che hanno dato un contributo significativo al mondo dell’arte dolciaria. Sono state premiate Franca Feola di Edeia & Locanda Le Tre Sorelle (Casalvelino-SA), Stefania Fasano di Baunilha (Baronissi - SA), Rosetta Lembo de La Ruota (Perdifumo-SA), Carmen Vecchione di Dolciarte (Avellino); Helga Liberto de I Lievitati di Helga Liberto (Battipaglia-SA), Anna Chiavazzo de Il Giardino di Ginevra (Curti- E), Benedetta Somma del Ristorante Il Papavero (Eboli-SA).

È stato inoltre conferito un riconoscimento speciale alle sorelle Margherita e Serena De Luca di Decora (Salerno) per il loro straordinario contributo nel campo della pasticceria.

I premi “Maestri Awards” in ceramica realizzati dagli artigiani della ceramica di Vietri sul Mare, sono stati consegnati da Luciano Pignataro, giornalista enogastronomico, Nicola Caputo, Assessore regionale all’agricoltura, da Alfonso Pecoraro Scanio, presidente della fondazione Univerde, dal Delegato alla Cultura della Provincia di Salerno Francesco Morra e da Daniele Benincasa, Assessore alla Ceramica di Vietri sul Mare e dagli imprenditori salernitani Pietro De Luca e Antonio Caprino

Masterclass e Collaborazioni di Spicco

Le cinque masterclass esclusive, di cui una dedicata al senza glutine, hanno visto la partecipazione di esperti specialisti: Nevio Toti dell’AIS Salerno, Alessandro Schiavone del Club Amici del Sigaro, il giornalista Alfonso Del Forno, e aziende eccellenti come Cinquanta Spirito Italiano di Pagani con Alfonso Califano ed Emanuele Primavera. L’iniziativa, organizzata con il patrocinio del Comune e della Regione Campania, con il fondamentale supporto della Camera di Commercio di Salerno, si è proposta come un appuntamento chiave per promuovere il settore dolciario e enogastronomico della Campania.

E anche tanto seguito sui Social Media

L’evento ha registrato un impatto digitale straordinario: con una copertura di 481.882, impressioni pari a 19.776 e 15.467 interazioni, grazie a 30 campagne social gestite dall’agenzia Click Agency e dal marketing manager Christian Cutino

La diretta radiofonica su Facebook, curata da RCS 75, ha raccontato l’evento con un picco di ascolti significativo, amplificando ulteriormente la portata dell’iniziativa. Numerosi gli interventi di ospiti prestigiosi, tra cui il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli, i consiglieri Luca Cascone e Andrea Volpe, l’assessore al Turismo Alessandro Ferrara, il presidente della Camera di Commercio di Salerno Andrea Prete, il vicepresidente Giuseppe Gallo, Antonio Marino, vicepresidente della BCC Aquara. Grande il contributo degli studenti dell’Istituto Epicarmo Corbino di Contursi Terme, che non solo hanno contribuito all’organizzazione dell’evento, ma hanno presentato e fatto degustare il loro panettone realizzato.

Gli organizzatori, Roberto Jannelli e Rosario Augusto, hanno espresso la loro soddisfazione per il successo della manifestazione, sottolineando come l’evento sia cresciuto rispetto alla prima edizione, diventando una vetrina per l’eccellenza dolciaria e culturale del territorio.

“Un evento che è già riferimento di tutto il Sud dove gli artigiani del panettone sono divenuti i protagonisti di questo bellissimo dolce natalizio” ha dichiarato il giornalista Luciano Pignataro

Sostenibilità e Solidarietà

Panettone d’Artista ha puntato con grande attenzione sulla sostenibilità, adottando pratiche eco-friendly e una gestione responsabile dei rifiuti. Ogni pasticceria partecipante ha inoltre donato un panettone per iniziative di solidarietà, sottolineando il legame tra eccellenza artigianale e impegno sociale.