Sanità: De Luca, nuovo ospedale Salerno più moderno d'Italia "Abbiamo fatto il decreto di aggiudica della gara all'associazione d'impresa"

"Apertura, credo entro questo mese, del cantiere per l'ospedale Ruggi d'Aragona". Lo annuncia il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, a margine di un appuntamento a Salerno, parlando del nuovo ospedale di Salerno, che sara' ubicato a qualche centinaia di metri di distanza dall'attuale e sara' completamente nuovo. "Finalmente - constata - siamo arrivati alla fine di quest'altro calvario. Avevamo fatto la gara un anno fa, ricorsi al Tar, Consiglio di Stato, abbiamo coinvolto l'Autorita' anticorruzione". "Ieri - spiega De Luca - abbiamo fatto il decreto di aggiudica della gara all'associazione d'impresa. I lavori per lo sminamento, per la bonifica dagli ordigni bellici credo che comincino la prossima settimana. Dopodiche', entro questo mese, consegniamo formalmente il cantiere e partono i lavori". "L'impresa ha due anni e mezzo di tempo per completare un ospedale, che sara' il piu' moderno d'Italia per le tecnologie, per il risparmio energetico, per le attrezzature scientifiche. Davvero un risultato straordinario", conclude De Luca.