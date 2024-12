Uniti per la sicurezza sul lavoro: Ugl, Deaform e Savino Solution in campo "Tra innovazione e prevenzione"

Si è concluso con spunti interessanti il convegno "Sicurezza sul lavoro nell'era digitale: prevenzione e innovazione", organizzato dall’Ugl Salerno in collaborazione con Deaform e Savino Solution presso la sede di Deaform a Bellizzi. L’evento ha rappresentato un’importante occasione di confronto tra esperti, tecnici, rappresentanti sindacali e imprenditoriali per analizzare le sfide e le opportunità che l’innovazione tecnologica offre per la sicurezza sul lavoro.

I lavori sono stati aperti da Daniele Camicia, amministratore di Deaform, che ha sottolineato l’importanza di queste iniziative per creare consapevolezza e promuovere una cultura della sicurezza: "Deaform si impegna quotidianamente per offrire formazione di qualità e supporto tecnico alle aziende. La sicurezza è un diritto fondamentale di ogni lavoratore e dobbiamo fare tutto il possibile per garantirla, soprattutto in un’epoca di cambiamenti così rapidi come quella che stiamo vivendo", ha detto.

Subito dopo, Carmine Rubino, segretario generale dell’Ugl Salerno, ha evidenziato il ruolo cruciale del sindacato nell’adattarsi ai cambiamenti dettati dalla digitalizzazione: "La tecnologia è una risorsa straordinaria, ma deve essere gestita in modo responsabile. Il nostro compito è anticipare i cambiamenti, prevenire i rischi emergenti e garantire che le innovazioni digitali siano sempre al servizio del benessere dei lavoratori", ha detto.

Poi è toccato a Romeo Marciano, tecnico della sicurezza specializzato nel settore sanitario, ha illustrato l’importanza dell’adozione di tecnologie avanzate nelle strutture sanitarie: "Il settore sanitario richiede standard elevati di sicurezza non solo per i pazienti, ma anche per gli operatori. Le tecnologie digitali, come la sensoristica e l’intelligenza artificiale, rappresentano strumenti indispensabili per garantire un ambiente di lavoro sicuro".

Nicola Savino, ceo di Savino Solution, invece ha mostrato come la digitalizzazione possa migliorare la sicurezza nei luoghi di lavoro:

"La transizione digitale non è solo un’opportunità per aumentare l’efficienza, ma anche una leva per migliorare la sicurezza. Automatizzando i processi e utilizzando piattaforme digitali, possiamo ridurre significativamente i rischi e tutelare meglio i lavoratori", ha puntualizzato.

A seguire è stata la volta dell’architetto Angelo Liguori ha approfondito il tema delle normative e dei requisiti di sicurezza, con particolare riferimento alle nuove tecnologie: "Le normative devono evolvere di pari passo con le innovazioni tecnologiche. È fondamentale che il quadro normativo sia flessibile e in grado di rispondere alle nuove esigenze dettate dalla digitalizzazione".

La chiusura dei lavori è stata affidata a Luigi Ulgiati, vice segretario vicario dell’Ugl nazionale e componente del Comitato economico e sociale europeo, che ha tracciato una visione sul futuro della sicurezza sul lavoro:

"Il futuro del lavoro sarà sempre più digitale, ma la sicurezza deve rimanere una priorità. Come sindacato, il nostro ruolo è guidare i lavoratori in questa transizione, garantendo loro tutele adeguate e un ambiente di lavoro sicuro, inclusivo e innovativo", ha detto.

L’evento è terminato con le parole del segretario organizzativo dell’Ugl Salerno, Sabato Ceruso, che ha lanciato un appello per una maggiore attenzione al tema della sicurezza sul lavoro: "Non possiamo più tollerare che si muoia di lavoro. Questo è solo il primo di una serie di appuntamenti che organizzeremo per trovare soluzioni concrete a un problema che coinvolge tutti noi. La sicurezza non è un’opzione, è una necessità."

Il convegno, dunque, ha lasciato ai partecipanti spunti di riflessione importanti, evidenziando come l’innovazione tecnologica possa diventare un alleato fondamentale per la sicurezza e il benessere dei lavoratori in un mondo del lavoro in continua evoluzione.