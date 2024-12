Salerno, Luci d'Artista entra nel vivo: oggi l'accensione dell'albero di Natale Attesi migliaia di turisti nel week-end dell'Immacolata

Entra nel vivo l'edizione 2024 di Luci d'Artista, la rassegna di opere luminose organizzata dal Comune di Salerno grazie al contributo della Regione Campania. Oggi pomeriggio, venerdì 6 dicembre, alle 17 s'illuminerà il grande Albero di Natale in Piazza Portanova. Poco prima saranno accese anche le luminarie in piazza Flavio Gioia, la celebre "Rotonda" che quest'anno è stata addobbata con ufo e robot.

I due momenti inaugurali saranno accompagnati da altrettanti spettacoli musicali previsti nel vasto cartellone di "Musica d'Artista": Coro e Quartetto d'Archi per un concerto gospel in Piazza Flavio Gioia e Coro di Voci Bianche del Teatro Verdi in Piazza Portanova.



Tutte le informazioni su Luci d'Artista e sui tanti eventi in programma nei prossimi giorni e settimane sul portale cultura.comune.salerno.it

Sarà un week-end importante per la città di Salerno che, dopo l'inaugurazione della scorsa settimana, si appresta ad ospitare migliaia di turisti provenienti da ogni parte d'Italia. Come da tradizione, infatti, il week-end dell'Immacolata è uno dei più gettonati per assistere allo spettacolo di Luci d'Artista.