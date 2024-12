Ritardo per l'accensione dell'albero di Natale a Salerno: De Luca si infuria I vigili del fuoco stavano posizionando la pallina blu della polizia. "Se ne devono andare"

"Se ne deve andare, basta". Arrabbiato e indispettito il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, si è rivolto così ai vigili del fuoco intenti a posizionare la pallina della Questura sul grande albero di Natale in piazza Portanova, impedendone l'accensione.

Un disguido tecnico, un fraintendimento sull'orario, fatto sta che l'incidente diplomatico e l'attesa hanno spazientito il governatore che, a luci accese, è poi andato via senza salire sul palco, con lui anche il sindaco Vincenzo Napoli. Poco prima De Luca aveva presenziato all’accensione delle luminarie in piazza Flavio Gioia, muovendo già una critica all'amministrazione comunale per i ritardi sulla partenza dell'edizione 2024 -2025 della kermesse.