"Luci d'artista e sosta selvaggia autobus privati: così non va" A dirlo il consigliere comunale e capogruppo di Oltre Donato Pessolano

“Le Luci d’Artista entrano nel vivo e, al contempo, si ripresenta - e si aggrava - il problema cronico della “fermata selvaggia” degli autobus. Una situazione inaccettabile che ha effetti negativi sul traffico e sulle casse comunali”. Così il consigliere comunale e capogruppo di Oltre Donato Pessolano. “Come testimoniato da alcune segnalazioni ricevute, in occasione dell’accensione dell’albero di Natale e dell’installazione luminosa di Piazza Flavio Gioia, si è assistito all’accesso - ed alla sosta indiscriminata di autobus in pieno centro città, in via Roma, nei pressi del Comune e della Questura.

Una mossa apparentemente astuta, che non è consentita dal disciplinare per l’accesso e la sosta dei bus turistici nella città di Salerno durante il periodo di Luci d’Artista e che, inoltre, procura un danno economico notevole a Palazzo di Città. Per fruire degli stalli dedicati ai pullman privati, infatti, le ditte di autotrasporto private devono versare somme cospicue, variabili a seconda dei giorni, che vanno dai 60 ai 200 euro in base alla distanza dal centro città ed alla lunghezza dei mezzi. E, in ogni caso, la fermata è consentita soltanto in alcuni punti specifici.

E’ necessario che il disciplinare sia effettivamente applicato e che la Polizia Municipale metta in campo i controlli necessari a individuare e sanzionare i responsabili delle violazioni: le regole vanno rispettate, ancor di più in occasione di una manifestazione che rappresenta, nonostante le sue numerose storture, la principale vetrina turistica a livello nazionale per la nostra città. L’amministrazione e gli organi competenti non restino indifferenti: vanno irrogate in ogni caso le sanzioni per la sosta fuori dalle aree autorizzate, per la quale è previsto anche il blocco del veicolo con un apposito strumento a chiave. Non si può trasmettere l’immagine di una città senza regole che, durante il periodo natalizio, si tramuta nel paese dei balocchi e terreno di conquista per ditte di autonoleggio indisciplinate. Servono controlli più severi ma, al contempo, anche una migliore organizzazione di trasporti e mobilità durante la kermesse: va potenziato ulteriormente ed in modo concreto il trasporto pubblico. Al contempo, bisogna mettere a disposizione ulteriori aree per la sosta degli autobus, anche a prezzi più vantaggiosi di quelli attualmente imposti”.