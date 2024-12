Ruggi: open week per la prevenzione malattie cardiovascolari Focus sull'aneurisma dell'aorta addominale

Il 21 dicembre 2024, dalle ore 14.00 alle ore 20.00, e il 22 dicembre, dalle ore 8.00 alle ore 14.00,(massimo 30 visite), si terrà 'l'Open Week per la Prevenzione delle Malattie Cardiovascolari e l'Aneurisma dell'Aorta Addominale', organizzato dalla Chirurgia Vascolare dell'AOU San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona di Salerno, diretta dal Dott.Giovanni Fornino.

L'iniziativa, in occasione della settimana dedicata alla prevenzione delle malattie cardiovascolari, vuole focalizzare l'attenzione su una condizione, quella appunto dell'aneurisma dell'aorta addominale, che può essere fatale perché comporta la dilatazione anomala dell'arteria principale che trasporta il sangue dal cuore all'addome, e la sua diagnosi precoce quindi, è fondamentale per ridurre i rischi di rottura. Da lunedì a venerdì, dalle ore 10 alle ore 14, sarà possibile prenotare una consulenza gratuita con specialisti, per sensibilizzare la popolazione riguardo i pericoli legati a questa patologia, che può rimanere asintomatica fino a stadi avanzati, aumentando il rischio di complicanze gravi. L'Open Week, è rivolto principalmente alle persone dai 60 anni in su, età maggiormente esposta agli aneurismi aortici. Si invitano pertanto gli interessati, a presentare eventuale documentazione medica pregressa, in modo da facilitare una valutazione completa del proprio stato di salute vascolare. Durante le visite, i medici eseguiranno una valutazione clinica, che sarà accompagnata da eventuali esami diagnostici come l'ecografia per identificare segnali di aneurisma o di altre patologie vascolari e fornire consigli sulla prevenzione.

Per partecipare, è necessario chiamare la segreteria della Chirurgia Vascolare ai seguenti numeri: 089/673375, 089/673381.