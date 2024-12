Treno in fiamme, simulazione del piano di emergenza nella galleria Torricchio Nella notte è stata realizzata una simulazione per testare il piano generale d'emergenza

Si è svolta la scorsa notte, sotto il coordinamento della Prefettura di Salerno, un’esercitazione di Protezione Civile nella galleria Torricchio, sulla linea Napoli – Salerno, via Monte del Vesuvio con l’obiettivo di verificare e consolidare le procedure e i flussi comunicativi in emergenza tra i vari Enti in caso di incidente in galleria ferroviaria. All’esercitazione hanno preso parte le strutture di Rete Ferroviaria Italiana, Trenitalia e FS Security (Gruppo FS Italiane), la Protezione Civile della Regione Campania, il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Salerno, il Servizio di Emergenza (118), i Carabinieri, la Questura di Salerno, la Polfer, la Croce Rossa Italiana, il Comune di Nocera Inferiore, l’ARPA Campania e associazioni di volontariato.

Durante la simulazione un treno regionale appena partito dalla stazione di Salerno e diretto a Napoli si arresta all’interno della galleria Torricchio a seguito di un principio di incendio a bordo, con conseguente malore per il macchinista; constatato il pericolo, il capotreno attiva tutte le procedure di assistenza e avvisa la Sala Operativa, che a sua volta provvede ad allertare l’intervento dei Vigili del Fuoco, del 118, della Protezione Civile e della Polfer. Viene interrotta immediatamente la circolazione dei treni per permettere le necessarie procedure di soccorso dei viaggiatori e la messa in sicurezza del treno; terminate tutte le operazioni, e in seguito alle opportune verifiche lungo tutta la linea, i tecnici concedono il nulla osta alla ripresa della circolazione.

Il lavoro di squadra di tutte le componenti operative in campo ha permesso di testare il Piano Generale di Emergenza esterna e le sue procedure per incrementare gli standard di sicurezza. Inoltre, è stata verificata la capacità di risposta del sistema dei soccorsi in situazioni di emergenza, attraverso il riscontro dei tempi di intervento, delle modalità di attivazione degli Enti coinvolti e dell’idoneità dei mezzi di comunicazione. In particolare, è stata verificata l’accessibilità alla galleria con mezzi di soccorso, per consentire l’esodo assistito e il trasferimento dei feriti all’area Triage.

La Prefettura di Salerno, attraverso il Centro Coordinamento Soccorsi (C.C.S.), ha seguito attentamente tutte le fasi dell’esercitazione fornendo il proprio supporto operativo al fine di garantire la buona riuscita delle attività che non hanno avuto alcuna ripercussione sulla circolazione dei treni.