Sanità, Odontostomatologia al "Ruggi" si conferma eccellenza del territorio Ben 5000 le prestazioni ambulatoriali erogate nell'anno in corso

La UOC di Odontostomatologia dell'Azienda Ospedaliera Universitaria "San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona" di Salerno, diretta dal prof. Massimo Amato, si conferma eccellenza del settore, con 5000 prestazioni ambulatoriali erogate nell'anno in corso, e numerose attività di consulenza verso altre unità operative dell'azienda, quali Ematologia, Gastroenterologia, Cardiochirurgia e Oncologia.

Le attività ambulatoriali disponibili, praticate in un ambiente rinnovato di recente, hanno il supporto di apparecchiature innovative ed altamente tecnologiche, utilizzate da medici professionisti di altissimo profilo. Le principali pratiche eseguite, sono di Chirurgia Orale, anche in pazienti ad elevato rischio, Fast Track per la diagnosi precoce del carcinoma orale, inquadramento e terapia della patologia paradontale, programmi di prevenzione e trattamento del dolore cronico oro-facciale e delle alterazioni patologiche delle mucose orali e dei tessuti periorali, spesso correlate a malattie sistemiche. Sono possibili inoltre, diagnosi e trattamenti delle malocclusioni dento-alveolari e scheletriche nei pazienti in età evolutiva e delle patologie dell'articolazione temporo-mandibolare.

"Non posso che ritenermi fortunato per la sinergia tra l'Università di Salerno nella persona del rettore Vincenzo Loia ed il direttore generale del Ruggi, Vincenzo D'Amato - dichiara il prof. Massimo Amato -, che stanno consentendo una continua e qualificata crescita dell'Odontoiatria Salernitana. Infatti, le necessità formative del Corso di Laurea in Odontoiatria e quelle assistenziali dell'azienda ospedaliera universitaria, si integrano in una costante e fattiva collaborazione ed hanno già creato presupposti tecnologici e di qualificazione sia dello studente che dei professionisti che da sempre più seguono anche le attività post laurea come il Master in Odontoiatria Forense e i Corsi di Perfezionamento in Implantologia, Paradontologie e Medicina Orale, con un impegno quotidiano che si concretizza anche nella realizzazione di progetti tarati sui fabbisogni della popolazione con maggiori bisogni sociali".

Gli Ambulatori sono situati all'interno del Plesso Ruggi di Salerno e del presidio ospedaliero "Fucito" di Mercato San Severino. È possibile accedere alle cure attraverso la prenotazione presso gli uffici del Centro Unico di Prenotazione(CUP), con impegnativa per visita Odontoiatrica (cod.87700.057), visita Ortodontica (cod.89700.048), visita Gnatologica (cod.89700.048).