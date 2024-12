Il Natale dell'Anffas: grande successo per la raccolta fondi "Donazioni pari a 9100 euro grazie alla generosità di 180 ospiti"

Grande successo per la raccolta fondi organizzata dalla Fondazione Anffas Salerno “Giovanni Caressa” con uno scopo nobile di grande solidarietà, quello di creare una stanza multisensoriale progettata per il benessere della persona e costruita per offrire esperienza multisensoriale tramite l’utilizzo di luci soffuse, suoni armoniosi, profumi, fragranze delicate e giochi di colore che si intrecciano per dare vita a un’esperienza che accarezza e stimola i 5 sensi.

Sono state raccolte donazioni pari a 9100 euro grazie alla generosità di 180 ospiti che ieri sera hanno preso parte alla “Cena di Natale” alla riscoperta dei cinque sensi, che si è svolta al Lloyd's Baia a Vietri sul Mare (Sa), grazie alla sensibilità e generosità di quanti hanno subito condiviso il progetto, con in prima linea Maria Marinelli, main partner dell’evento con la Fondazione “Giuseppe Marinelli”, che ha spalancato le porte della struttura ricettiva e della sala ristorante per lo svolgimento dell’evento.

Ad aprire e rendere magica la serata è stato Antonio Giordano della Compagnia D’Altrocanto che imbracciando la sua zampogna ha diffuso in sala i suoni armonici della tradizione natalizia con le melodie che vengono tradizionalmente suonate durante le novene dell'Immacolata e del Natale.

Ad animare ed entusiasmare il pubblico con una performance coinvolgente è stata l’energica e solare amante della musica live Vanessa Caputo con il Dj set Guido Sorà ed il cabarettista e attore Angelo Di Gennaro che ha divertito il pubblico con la sua ironia e comicità. Un evento raccontato attraverso gli scatti d’autore di Christian Pecoraro Photographer.

La Fondazione Anffas Salerno “Giovanni Caressa” ha espresso la sua profonda gratitudine a tutti coloro che hanno reso possibile la Cena di Natale, dalla generosità degli ospiti alle aziende sponsor, dallo staff organizzativo agli artisti che hanno donato il loro tempo e talento per una causa nobile.

A dirlo il Presidente della Fondazione Anffas Salerno “Giovanni Caressa” che ha rimarcato quanto la serata sia stata un successo grazie al grande impegno di tutti i partecipanti per il bene comune.

“Questa cena non è solo un’opportunità per stare insieme e festeggiare, ma ha come finalità principale quella di raccogliere fondi a favore di un progetto molto importante: la costruzione di una stanza multisensoriale. Un ambiente che permetterà a tante persone con disabilità, di sperimentare nuove modalità di stimolazione e crescita attraverso il coinvolgimento di tutti i sensi. Un passo importante per migliorare la qualità della vita.

Siete stati tantissimi e il vostro impegno e sostegno sono il vero motore di questo progetto che rappresenta per noi un importante tassello nel percorso dei servizi ed attività dedicati alle persone con disabilità. Desidero ringraziare tutti coloro che hanno creduto in questo nostro progetto e che, con generosità, hanno contribuito a sostenerla, come durante serate come questa”.