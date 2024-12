Ordine degli ingegneri di Salerno, confronto su sviluppo sostenibile e sociale L'iniziativa al Saint Joseph con la consegna delle onorificenze

Il prossimo 19 dicembre sarà una giornata dedicata a temi di straordinaria importanza che pesano sul futuro stesso dell'uomo. Non a caso la Lectio Magistralis affidata a Norbert Lantschner, Fondatore e Presidente di ClimAbita e uno dei più richiesti relatori a livello internazionale, è il segno più evidente dell'attenzione che l'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Salerno, ha voluto dare a quella che non deve essere più una antinomia, il rispetto-salvaguardia dell'ambiente e lo sviluppo. Un convegno che, nello stile dell'Ordine degli Ingegneri presieduto da Raffaele Tarateta, vuole creare sinergie tra giovani ingegneri e decani unendo preziosi saperi e nuove energie. “Un evento d’interesse formativo e culturale, afferma il Presidente Tarateta, che si svolgerà anche quest’anno secondo un format consolidato, in tema di etica e deontologia che riguarda l’obbligo di formazione continua, di aggiornamento delle competenze da parte dei giovani iscritti all’Ordine nei primi due anni di attività”.

I lavori si apriranno alle 10.30 del prossimo 19 dicembre presso la sala conferenze dell'hotel Saint Joseph di via Allende a Salerno. Due le sessioni previste. La prima sarà aperta dal presidente dell'Ordine degli Ingegneri Raffaele Tarateta e verterà su " principi e regole di buona condotta a tutela della dignità e decoro della professione".

La seconda, aperta dai saluti istituzionali del sindaco di Salerno Vincenzo Napoli, affronterà il tema delle "sinergie tra istituzioni e professioni. Principi, regole e piani di sviluppo sostenibile. Il diritto al futuro diventa emergenza". “La salvaguardia della tutela dell’ambiente, della salute del nostro pianeta, conclude il Presidente Raffaele Tarateta, sono argomenti che investono direttamente ogni professionista tecnico in compiti e responsabilità precise che arrivano anche a questioni di natura etica che impongono di lavorare per il rispetto dell’ambiente, per la riduzione delle emissioni inquinanti e risparmio energetico”.

Al termine delle due sessioni la cerimonia di consegna delle onorificenze ai senatori e senatori emeriti dell'Ordine. A seguire il convivio celebrativo con lo scambio di auguri natalizi e di fine anno. Fra le iniziative anche una passeggiata nel centro di Salerno illuminata da luci d'artista.