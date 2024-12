Salerno, Babbo Natale arriva in elicottero e raccoglie le letterine dei bambini Emozione e stupore per l’arrivo dal cielo di Santa Claus

Centinaia di persone e invasione di bambini questa mattina al Comando Vigili del Fuoco di Salerno. Come da programma, la manifestazione "Babbo Natale viene dal cielo" ha mantenuto le premesse per la gioia dei piccoli e dei piccolissimi accorsi per consegnare la propria letterina e assistere alle dimostrazioni dei caschi rossi, dallo spegnimento della "bombola di gpl" alla salita della "scala controventata".

Il tutto non prima di aver giocato partecipando a "Pompieropoli", affrontando un percorso ad hoc per loro.

Babbo Natale, arrivato a bordo dell'elicottero dei caschi rossi, si è poi calato dalla torre, raggiungendo il piazzale e ricevendo l'abbraccio di tanti bambini.

Grazie al contributo del personale operativo e amministrativo in servizio, fuori servizio e in pensione, la gioia dei piccoli è stata evidente per la soddisfazione di tutti, non ultima del comandante Federico che a fine giornata ha ringraziato i presenti, promettendo ulteriori iniziative per il prossimo anno.