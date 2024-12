Frana sulla strada verso il monte Gelbison, danni e disagi Grave smottamento in Cilento: staccati dalla montagna grosse quantità di massi e terriccio

Il maltempo continua a creare danni in provincia di Salerno: dopo il crollo di un costone sulla Statale Amalfitana, un altro smottamento ha interessato nelle scorse ore la strada che conduce al monte Gelbison.

Interdetta la strada verso la cima: la frana ha riguardato l'area sovrastante il parcheggio del ristorante "La Montanara". Caduto terriccio e massi, che hanno colpito in parte anche la struttura. Per fortuna non si registrano feriti, ma intanto i disagi per la circolazione sono notevoli ed i danni provocati dalla frana ingenti.

Il Comune di Novi Velia si è attivato per mettere in campo tutte le procedure d'emergenza, ma per il ritorno alla normalità i tempi si annunciano non brevi.