Incendio Salerno Pulita, l'Arpac: diossine e veleni sotto la soglia di rischio I risultati delle prime analisi da parte dell'Agenzia regionale dell'ambiente

Sono disponibili i primi risultati degli accertamenti in corso in seguito all’incendio che nella notte tra il 22 e il 23 dicembre è divampato nel sito di Salerno Pulita di recupero della frazione organica dei rifiuti solidi urbani (zona industriale di Salerno). Lo annuncia l'Arpac nel giorno di Natale.

"In esito al primo ciclo di monitoraggio, svolto con un campionatore ad alto flusso di aria posizionato nei pressi del luogo dell’incendio, la sommatoria di diossine, furani, policlorobifenili diossina-simili dispersi in atmosfera è risultata pari a 0,024 pg/Nm3 (picogrammi per normal metro cubo), inferiore al valore di riferimento pari a 0,150 pg/Nm3 (fonte: LAI, Germania) - fanno sapere dall'Agenzia ambientale -. Da informazioni assunte sul posto in data odierna, le attività finora condotte dai Vigili del fuoco non hanno contemplato l'utilizzo di acque per lo spegnimento, pratica cui si farà ricorso, probabilmente, nei prossimi giorni. Dato l'incerto sviluppo della situazione ambientale e la persistenza di focolai di incendio, le attività di monitoraggio restano in corso e i relativi risultati saranno diffusi non appena disponibili".