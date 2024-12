De Luca: investimenti come in nessuna altra Regione d'Italia Un bilancio più che positivo per il governatore sull'attività dell'amministrazione

"Possiamo dire, senza tema di smentita, che abbiamo realizzato più noi in Campania che qualunque altra Regione d'Italia, ma posso dire qualunque altra istituzione comunale, provinciale, regionale, nazionale".

Queste le parole pronunciate dal presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, a margine dell'inaugurazione, a Mercato San Severino, del primo canile sanitario comunale regionale, nel giorno in cui, a Napoli, presenta 'Un anno per la Campania'.

Un bilancio più che positivo, dunque, per il governatore quello sulle attività dell'amministrazione regionale nel 2024.

"Abbiamo l'abitudine di pubblicare, a fine anno, un libro - sottolinea De Luca - con le cose realizzate, che mettiamo sul sito della Regione Campania. Quindi, i nostri concittadini possono verificare direttamente le cose che abbiamo fatto, in modo particolare in alcuni campi decisivi, quello della sanità, quello del trasporto pubblico locale, quello dell'ambiente, delle politiche sociali. Abbiamo fatto - rivendica ancora - degli investimenti che non fa nessuna regione d'Italia, pensate al trasporto gratuito per gli studenti fino a 26 anni, è un investimento ogni anno di 40 milioni di euro e non è una cosa banale; al bonus che diamo ai bambini fino a 15 anni per l'attività sportiva; all'iniziativa che facciamo sulle scuole della regione, quasi 500 istituti scolastici che possono aprire di pomeriggio grazie alla Regione. Avremo un 2025 straordinario con iniziative che possono consolidare questa crescita davvero importante della Campania, in modo particolare noi dobbiamo recuperare un anno e mezzo di tempo che abbiamo perduto per l'accordo di coesione con il Governo nazionale. E, quindi, dobbiamo correre perchè rischiamo di perdere miliardi di euro e di non aprire cantieri. Quindi, dobbiamo dare continuità all'azione di governo", chiosa De Luca, concludendo, poi, che "noi siamo concentrati sulle cose da fare. La politica politicante non ci interessa".