Concerto di Capodanno a Salerno: le indicazioni del Comune Navette e metro per assistere al concerto di Giorgia

L'assessore alla Mobilità del Comune di Salerno Rocco Galdi ha diffuso una nota con le indicazioni da seguire per partecipare al concerto di Capodanno in piazza a Salerno, si esibirà la cantante Giorgia.

"Si invitano concittadini, turisti e visitatori ad utilizzare il trasporto pubblico (metro e navette) o a recarsi a piedi in Piazza della Libertà per chi proviene dalle zone limitrofe. Per chi giunge da fuori Salerno si raccomanda di utilizzare l'ampio parcheggio Stadio Arechi (Uscita Stadio Tangenziale Salerno). Come raggiungere Piazza della Libertà in occasione del concerto di Giorgia.

Per chi è già in città:

Sarà attivato un servizio navette con una frequenza delle corse di circa 20 minuti dalle ore 13:00 del 31 dicembre 2024 alle ore 02:00 del 01 gennaio 2025, orario in cui è prevista la partenza dell'ultima navetta dal centro cittadino in direzione stadio Arechi.



Le navette in partenza da Stadio Arechi Piazzale Bottiglieri (nei pressi della stazione della metropolitana) effettueranno le seguenti fermate:

Leucosia Torre Angellara - Mercatello (Mons. Grasso) - Caduti di Brescia – Posidonia Santelmo - Torrione Forte la Carnale – Corso Garibaldi alt. Stazione FF.SS. - Garibaldi Poste Centrali - Lungomare Trieste Municipio.



Percorso completo al link: https://maps.app.goo.gl/bNMJK4Xx276uTm8T7



Le navette in partenza da Lungomare Trieste Municipio - effettueranno le seguenti fermate:

Lungomare Trieste Velia - Piazza della Concordia – Lungomare Tafuri (Ostello Gioventù) – Lungomare Marconi - Lungomare Colombo Pastena 1 - Mercatello Leucosia – Leucosia Torre Angellara - Stadio Arechi.



Percorso completo al link: https://maps.app.goo.gl/ZZtv3nQW2eak6rCF9



Il servizio prevede il pagamento di un biglietto del costo unitario pari ad € 1,30.



Sarà possibile raggiungere Piazza della Libertà anche in metropolitana, il cui servizio sarà potenziato per l’occasione mediante le seguenti corse aggiuntive:

• corse in partenza dalla stazione centrale “Salerno” direzione stadio Arechi, con frequenza ogni 30 minuti, fino alle ore 03:00;

• corse in partenza da stadio Arechi direzione stazione centrale “Salerno”, con frequenza ogni 30 minuti, fino alle ore 03:30.



Tabelle orari:

https://www.salernomobilita.it/wp-content/uploads/2024/12/ORARI-NUOVO-metro-arechi-salerno-CORRETTO.pdf



https://www.salernomobilita.it/wp-content/uploads/2024/12/ORARI-NUOVO-metro-salerno-arechi-CORRETTO.pdf



Corse aggiuntive:

https://www.trenitalia.com/content/dam/tcom/allegati/trenitalia_2014/informazioni/in_regione/AVVISO%20Nuovi%20treni%20CAPODANNO%202025%20SALERNO.pdf



Per chi raggiunge Salerno in treno:

Piazza della Libertà è raggiungibile a piedi dalla stazione centrale “Salerno” in 24 minuti – 1,7 km – e dalla stazione “Duomo - Via Vernieri” in 14 minuti – 1,1 km.



Per chi raggiunge Salerno in auto:

Si consiglia di utilizzare l’area di Parcheggio presso lo Stadio Arechi, da raggiungere attraverso i seguenti percorsi:

• da Cava de’ Tirreni/Vietri sul Mare – tramite A3 e A2/E45 - Uscita “Pontecagnano”;

• da Fratte – tramite Tangenziale di Salerno – Uscita “Mariconda” o “Zona industriale”;

• da Sud – tramite SP175 o A2/E45 - Uscita “Pontecagnano”.

Dall’area di parcheggio presso lo stadio Arechi sarà possibile raggiungere Piazza della Libertà mediante servizio navette o metropolitana dalla stazione “Stadio Arechi” (vedi sopra).

Si ricorda che, a causa della chiusura che interesserà traversa Odierno – via Pertini – via Molo Manfredi, il parcheggio pubblico presso Piazza della Libertà resterà chiuso dalle ore 17:00 del 31/12/2024 fino al termine del concerto.



Per altre aree di parcheggio:

https://www.salernomobilita.it/wp-content/uploads/2024/12/nuova-cartina-A-PIEDI-concerto-2025.pdf



???? How to reach Piazza della Libertà for the Giorgia concert



For those already in the city:

A shuttle service will be available, with departures every 20 minutes, from 1:00 PM on December 31, 2024, until 2:00 AM on January 1, 2025. The last shuttle will depart from the city center towards Arechi Stadium at 2:00 AM.



Shuttles departing from Arechi Stadium (Piazzale Bottiglieri, near the subway station) will make the following stops:

Leucosia Torre Angellara - Mercatello (Mons. Grasso) - Caduti di Brescia - Posidonia Santelmo - Torrione Forte la Carnale - Corso Garibaldi near the FS Train Station - Garibaldi Poste Centrali - Lungomare Trieste Municipio.



Map at the link:

https://maps.app.goo.gl/ZZtv3nQW2eak6rCF9



The service requires the purchase of a ticket, with a unit cost of €1.30.



It will also be possible to reach Piazza della Libertà by subway, with an enhanced service for the occasion, including the following additional runs:

- Trains departing from the central station "Salerno" towards Arechi Stadium, with a frequency of every 30 minutes, until 03:00 AM.

- Trains departing from Arechi Stadium towards the central station "Salerno", with a frequency of every 30 minutes, until 03:30 AM.



Time table:

https://www.salernomobilita.it/wp-content/uploads/2024/12/ORARI-NUOVO-metro-arechi-salerno-CORRETTO.pdf



https://www.salernomobilita.it/wp-content/uploads/2024/12/ORARI-NUOVO-metro-salerno-arechi-CORRETTO.pdf



https://www.trenitalia.com/content/dam/tcom/allegati/trenitalia_2014/informazioni/in_regione/AVVISO%20Nuovi%20treni%20CAPODANNO%202025%20SALERNO.pdf



For those arriving in Salerno by train:

Piazza della Libertà can be reached on foot from the central station "Salerno" in 24 minutes (1.7 km) and from the "Duomo - Vernieri" station in 14 minutes (1.1 km).



For those arriving in Salerno by car:

It is recommended to use the parking area at Arechi Stadium, accessible by the following routes:

- From Cava de' Tirreni/Vietri sul Mare – A3 and A2/E45 - Exit "Pontecagnano".

- From Fratte – Salerno Ring Road – Exit "Mariconda" or "Zona Industriale".

- From the South – SP175 or A2/E45 - Exit "Pontecagnano".



From the parking area at Arechi Stadium, it will be possible to reach Piazza della Libertà by shuttle service or subway from the "Stadio Arechi" station (see above).

Please note that due to the closure of *Traversa Odierno – Via Pertini – Via Molo Manfredi*, the public parking area at Piazza della Libertà will be closed from 5:00 PM on December 31, 2024, until the end of the concert.



Area parking:

https://www.salernomobilita.it/wp-content/uploads/2024/12/nuova-cartina-A-PIEDI-concerto-2025.pdf"