Lions Club Capaccio e Lions Club Salerno Forte La Carnale: un dono ai bambini Tombolata benefica in ricordo della compianta Giovanna Gattola Lacava

Il Lions Club Capaccio Paestum Magna Grecia, presieduto dal Dott. Vincenzo Mallamaci, e il Lions Club Salerno Forte La Carnale “Giovanna Gattola Lacava”, guidato dal Presidente Lorenzo Galliani, organizzano una tombolata benefica dal titolo “Un dono ai bambini”, in ricordo della compianta Giovanna Gattola Lacava.

L’evento si terrà il 3 gennaio 2025, alle ore 20:30, presso l’Agripaestum, in via SS 18 Tirrena Inferiore, Km 90/700, a Capaccio Paestum.

L’iniziativa, realizzata in collaborazione con la Croce Rossa Italiana, ha l’obiettivo di regalare un sorriso ai bambini meno fortunati. Ogni cartella della tombola, disponibile al costo di 5 euro, contribuirà a raccogliere fondi per l’acquisto di giocattoli destinati ai piccoli in difficoltà.

La serata, all’insegna della solidarietà e dell’allegria, rappresenta un’occasione per condividere momenti autentici e costruire insieme un futuro più luminoso e sereno per chi è in difficoltà. "Unitevi a noi per trasformare un piccolo gesto in un grande dono di speranza".