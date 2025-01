Confesercenti, Assoturismo Salerno: lavoriamo agli itinerari religiosi "Questa la nuova sfida intrapresa dalla rete territoriale"

Giubileo e turismo religioso: valorizzazione del patrimonio religioso in provincia di Salerno ed in particolare nel Cilento è questa la nuova sfida intrapresa dalla rete territoriale Confesercenti provinciale che intende in questo modo lavorare coerentemente alla valorizzazione del territorio attraverso i cluster culturali.

Il Giubileo sarà una vera occasione per promuovere il turismo religioso e valorizzare il patrimonio religioso dell'area Parco.

La Confesercenti provinciale di Salerno sottolinea l'importanza di valorizzare il vasto patrimonio religioso, artistico e storico costituito da chiese, monasteri e altri edifici sacri legandolo ai flussi del turismo delle radici e della valorizzazione dei borghi.

"Sappiamo bene che il grosso dei flussi in arrivo per il Giubileo - dichiara il presidente provinciale della Confesercenti Salerno Raffaele Esposito - sarà destinato alla città di Roma, al Lazio ed alle grandi città d'arte, ma questo non deve impedirci di lavorare la valorizzione della nostra provincia salernitana che di patrimoni religiosi è colma quasi ovunque. Vogliamo assieme ai referenti territoriali di Assoturismo e mi preme ringraziare sin da ora Andrea Scagano e Gisella Forte, che stanno già elaborando alcune ipotesi di concerto con le istituzioni religiose ed i territori, creare dei veri e propri itinerari religiosi per la visita dei patrimoni religiosi primari e secondari anche per stimolare il commercio tradizionale e la visita dei nostri "Paesi" troppo spesso lasciati soli. Proprio ai Sindaci ed alle istituzioni locali ci rivolgiamo per organizzare insieme questi itinerari "culturali" - conclude il presidente Esposito -.

Impossibile non citare come, tra i tesori nascosti del Cilento, spicchi per importanza la Scala Santa di Montano Antilia, una delle poche Scale Sante al mondo ad avere lo stesso privilegio d’indulgenza della Scala Santa vaticana. Questo oltre a santuari, splendide chiese, cappelle rupestri, fino alle reliquie dell’Apostolo Matteo nel magnifico Duomo di Salerno, che diventano per il Cilento e la Provincia di Salerno tutta attrattori ancor più importanti nell’Anno Giubilare.

In seguito alla scelta delle sette Chiese Giubilari annunciate dal Vescovo Vincenzo Calvosa,la nostra proposta,sarà la creazione di una "cabina di regia" per coordinare le sinergie necessarie e la costruzione di itinerari ad hoc all'interno di una DMO Destination Management Organization Salerno e Provincia area vasta UNESCO.

In un territorio unico a Sud di Salerno con ben tre Siti UNESCO tra i Templi di Paestum e di Velia e la Certosa di Padula e la prossima Canonizzazione del Beato Carlo Acutis sarà una vera scommessa lavorare per mettere a punto una fitta ragnatela di eventi e Cammini storico religiosi che collegheranno i vari siti di culto.

Non a caso nei mesi scorsi è stato ufficialmente presentato dal CAI Club Alpino Italiano di Montano Antilia il Cammino Elea-Gebel El son-Molpècoordinato da Andrea Scagano che mette in collegamento i siti UNESCO con le due Chiese Giubilari: il Santuario del Monte Gelbison ed il Santuario Eucaristico di San Mauro la Bruca dove il Beato Carlo Acutis si recava in preghiera.

Questo è solo un esempio delle potenzialità territoriali della provincia salernitana sotto il profilo storico religioso e culturale al quale la nostra rete vuole dare il giusto risalto anche nell'ambito delle attività fieristiche".