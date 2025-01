Salerno, Pessolano: "Auditorium, intervenga la Corte dei Conti" Il consigliere comunale del gruppo Oltre torna sulla vicenda sollevata dal Conservatorio

"Il grido d'allarme del presidente del Conservatorio Martucci, Luciano Provenza sulla situazione di stallo dell'Auditorium di via De Renzi va colto senza indugi: è il momento di procedere in modo incisivo, segnalando alla Corte dei Conti la situazione della mancata assegnazione della struttura comunale all'istituzione di formazione musicale, nonostante le continue richieste dei vertici dell'ente e l'atto di indirizzo del Consiglio".

Così il consigliere comunale e capogruppo di Oltre, Donato Pessolano evidenzia la contraddizione della chiusura ad oltranza della struttura, completata oltre otto anni fa ma mai entrata in funzione nonostante una spesa di 10 milioni di euro impiegata per la sua ristrutturazione. “È una condotta amministrativa diligente e lecita - aggiunge - tenere chiusa la struttura da otto anni nonostante il sostenimento di costi per oltre 10 milioni di euro, senza darla in concessione ad un ente che potrebbe curarne la manutenzione ordinaria e straordinaria, dunque senza alcun gravame per il Comune?".

“È un comportamento dal punto di vista contabile ineccepibile?", conclude. "Il prolungamento ad oltranza della “non concessione” esprime una semplice dimenticanza? O si tratta, invece, di una negligenza che vede specifiche responsabilità in capo all’amministrazione e che, in quanto tali, è dovere di chi riveste il ruolo di minoranza consiliare segnalare e denunciare alle autorità competenti in materia?”.