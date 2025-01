Cava, solidarietà in corsia: la Polizia dona Calze della Befana Iniziativa realizzata in collaborazione con la Fondazione Giona

Nella giornata di venerdì gli uomini e le donne della Questura di Salerno e del Commissariato di Cava de’ Tirreni, in collaborazione con la Fondazione Giona, realtà metelliana particolarmente attiva nelle iniziative a favore dei più piccoli, hanno vissuto una giornata speciale con la consegna delle Calze della Befana ai bambini ricoverati presso il il reparto pediatria dell’ospedale "Santa Maria dell’Olmo" di Cava de’ Tirreni. Un piccolo gesto per portare, in questo periodo di festa, un po’ di gioia e spensieratezza ai bimbi malati.

L’iniziativa ha dimostrato quanto sia importante essere uniti per il bene della comunità. Ogni calza consegnata è stata un segno di vicinanza e attenzione verso i più piccoli, che meritano di vivere un’infanzia serena.

Abbiamo regalato un sorriso a tanti bambini, perché ogni gesto di solidarietà conta.