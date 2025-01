Morra "Chiarezza su biblioteca provinciale e castello Arechi" Le dichiarazioni del consigliere delegato alla cultura e ai beni culturali

Il Castello Arechi è aperto al pubblico e fruibile tutti i giorni, dalle 9,00 alle 17,00, la domenica dalle 9,00 alle 15,00, con un riposo settimanale del personale che ricade, come da Contratto di Lavoro, ogni lunedì. La chiusura dello scorso 6 gennaio rientra in questo piano ordinario.

La Provincia di Salerno - dichiara il consigliere provinciale delegato alla cultura e ai beni culturali Francesco Morra - garantisce, con propri fondi e personale, l'apertura di uno dei siti più importanti del territorio che, anche nel 2024, ha fatto registrare un ottimo numero di visitatori.

Al fine di migliorare l'accesso al museo del Castello Arechi e agli spazi esterni, a partire da Ottobre 2024, questo Ente, così come anche per il Museo Archeologico Provinciale, ha installato un totem per la emissione automatica dei biglietti di ingresso che, in soli tre mesi, ha registrato un incasso di oltre 15.000 euro, a differenza di quanto avveniva per il passato. Lo stop al servizio di biglietteria automatico, immediatamente risolto, non ha mai impedito ai visitatori di accedere agli spazi museali.

Abbiamo voluto incrementare la fruibilità dei nostri spazi museali che, dal 1 Febbraio 2025 con la stipula del nuovo contratto di servizio con la società Arechi Multiservice, avranno un'apertura straordinaria di Castello Arechi, Museo Archeologico, Pinacoteca Provinciale e Villa Guariglia nei giorni 1 Gennaio - 6 gennaio - Pasqua e Lunedì in Albis - 25 Aprile - 1 Maggio - 2 Giugno - 15 Agosto- 1 Novembre - 8 Dicembre - 24 Dicembre - 26 Dicembre - 31 Dicembre. Inoltre verrà potenziato l’orario pomeridiano/serale di apertura al pubblico per Villa Guariglia e Castello Arechi.

La Provincia di Salerno intende migliorare la qualità del servizio di accoglienza, quindi a breve sarà pubblicato un nuovo bando per l'affidamento dei servizi di bar e ristorazione all'interno dell'area del Castello Arechi. Nelle more dell'espletamento delle procedure ad evidenza pubblica verranno installati nei pressi dell'area museale distributori automatici di bevande.

È opportuno evidenziare - conclude Morra - che, riguardo alla vicenda della Biblioteca provinciale, questo Ente ha realizzato e consegnato alla Regione Campania un progetto esecutivo per la messa in sicurezza che ci permetterà di intervenire in maniera risolutiva. Quella della Biblioteca provinciale è una situazione strutturale e organizzativa che risale agli anni precedenti la riforma Delrio, momento cruciale di riduzione drastica dei fondi destinati alle Province. Voglio ricordare infatti che il primo sopralluogo dei Vigili del Fuoco, che ha rilevato difformità e inadempienze importanti, è del febbraio 2015, quindi ereditate dalle Amministrazioni precedenti. La Provincia di Salerno in seguito ha effettuato piccoli interventi strutturali e organizzativi, quali per esempio l’apertura al pubblico estesa fino alle ore 19,30, ma sottolineo che nel 2015 è stata trovata una situazione veramente disastrosa, quando ormai non era possibile avere nessun finanziamento.”