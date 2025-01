Cambio al vertice della categoria Nidil della Cgil Salerno Anna Carla Faggiano assume incarico come dirigente Flai e Giuseppe Gambardella eletto segretario

Ieri pomeriggio, presso il salone Feliciano Granati della Camera del Lavoro di Salerno, Anna Carla Faggiano, ha rassegnato le dimissioni da segretaria generale della categoria Nidil, per assumere un nuovo incarico come dirigente all’interno della categoria Flai, segnando così un passaggio importante nella sua carriera sindacale e determinando un cambio al vertice della categoria che ha sapientemente amministrato dal 2019. Contestualmente e alla presenza della Coordinatrice Regionale Antonella Pacillo, del Segretario Generale nazionale Nidil Andrea Borghesi e del segretario generale Cgil Salerno Antonio Apadula, si è proceduto all’elezione del nuovo segretario della categoria. L’assise ha dunque proceduto alle votazioni, eleggendo all’unanimità Giuseppe Gambardella, dirigente della Camera del lavoro di Nocera.

Anna Carla Faggiano, diventa dunque dirigente della Cgil Flai dopo un lungo percorso che l’ha vista impegnata prima nella categoria Filt, poi eletta in Nidil e impegnata presso l’Ufficio Vertenze con un focus particolare sulla Piana del Sele. In realtà la Faggiano è funzionaria Flai dal 2022 e il nuovo status le consentirà di incidere ancor più profondamente nella tutela dei diritti dei lavoratori dell’Agroindustria.

«Sono profondamente grata per l'opportunità formativa che mi ha arricchito sia sul piano sindacale che sul piano umano. In questi anni l’obiettivo più importante è stato quello di rappresentare al meglio i lavoratori del mondo atipico e lo abbiamo fatto costruendo percorsi di contrattazione inclusiva con quasi tutte le categorie della Cgil. La Nidil del futuro saprà continuare nel migliore dei modi perché ha gambe forti, capaci di affrontare tutte le sfide che attenderanno nel solco della collegialità e del lavoro di squadra che ha da sempre contraddistinto la nostra categoria» - ha dichiarato Anna Carla Faggiano

Il neo segretario della Nidil, Giuseppe Gambardella è impegnato da oltre quindici anni nell’associazionismo, in progetti per la valorizzazione del territorio, nel terzo settore ed è attivo in percorsi di progettazioni condivisi sul welfare e le realtà giovanili.

«Il mio sarà un impegno di continuità perché riconosco e condivido il lavoro svolto della classe dirigente e dalla segretaria uscente. Lavoreremo con solerzia per migliorare ancora, organizzando il lavoro al meglio e impegnandoci soprattutto nelle aree più sensibili ovvero quelle dell'Agro Nocerino Sarnese e nella Piana del Sele»» ha concluso Gambardella.